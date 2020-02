Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! LOTHAR WIELER, PRÄSIDENT DES ROBERT-KOCH-INSTITUTS ("Wir wissen, dass dieses Virus durch Tröpfchen übertragen wird. Das heißt, wenn jemand niest oder hustet in die Umgebung, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass das Virus ausgetragen wird und jemand ansteckt, der in unmittelbarer Nähe ist. Das heißt, mit dem Aspekt, dass Sie in die Armbeuge niesen oder husten verhindern Sie das. Der zweite Aspekt ist der, dass Sie bitte nicht in die Hand niesen sollen alle. Warum das? Natürlich wird das Virus in der Hand eine Zeit lang auch überlebensfähig bleiben... Aber rund 15 Prozent, das hieße 15 von 100, erkranken schwer. Das ist viel, und nach den Zahlen, die wir bisher haben, muss man davon ausgehen, dass etwa ein bis zwei Prozent der Menschen, die infiziert werden, sogar an dieser Krankheit sterben... Bei der Grippe haben wir jedes Jahr viele hundert Tote in Deutschland, jedes Jahr, teilweise Zehntausende Tote. Darum warnen wir und fordern wir jedes Jahr auf, dass die Menschen die Grippe ernst nehmen, sich impfen lassen. Wir haben hier Raten, wir reden dann von, das sind einfach statistische Zahlen von Letalitätsraten, also von etwa 0,1 bis 0,2 Prozent. Die Raten, die wir bislang sehen, bei dem Coronavirus, sind höher. Sie sind fast zehnmal so hoch, fünf bis zehnmal so hoch. Das sind die Zahlen, die wir aktuell haben. Diese Raten ändern sich aber auch kontinuierlich, weil wir noch nicht so viele Zahlen haben... Wir erwarten, dass die Patienten nicht einfach unangemeldet in eine Praxis kommen und dann eventuell in der Praxis noch Leute im Wartezimmer anstecken.")