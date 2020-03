Blutspenden werden in Deutschland dringend gebraucht. Die Kliniken benötigen das Blut täglich. Für Operationen oder für chronisch kranke Patienten. Nun schlägt das Deutsche Rote Kreuz Alarm. Im Zuge der Coronavirus-Krise sei die Zahl der Spender deutlich zurückgegangen. Möglicherweise - so die Vermutung - aus Angst vor einer Anstreckung. Die Vorräte werden knapp, sagt Franz Weinauer, der Ärztliche Direktor Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuz: "Also wir brauchen dringend alle Spender, die gesund sind und nicht mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder gar Fieber im Bett liegen. Also alle, die gesund sind, sollen Blut spenden." Das Infektionsrisiko für Blutspender ist nach Aussage der Experten sehr gering. Gerade jetzt - in der Frühphase der Epidemie - sei es wichtig, Blut zu spenden, um einen Vorrat anlegen zu können. "In den Kliniken werden als erstes, wenn es mal richtig knapp ist, die elektiven, also die Wahl- Eingriffe verschoben, zum Beispiel Hüft-OPs. Die brauchen aber nicht mehr sehr viel Blut, sondern das meiste Blut wird gebraucht für chronisch Kranke, Herz-OPs, für internistische Patienten und auch für Unfall-Patienten. Und die OPs müssen weiterlaufen. Das heißt, da kann Corona oder darf Corona nichts ausmachen." Aufgrund der geringen Haltbarkeit von Blutpräparaten ist es wichtig, dass kontinuierlich gespendet wird. Wer Blut spenden möchte, sollte sich gesund und fit dafür fühlen. Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einem Blutspendetermin machen. Die anwesenden Ärzte werden sie in diesen Fällen nicht zur Spende zulassen.