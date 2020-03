Horst Seehofer (CSU): "Ich habe heute entschieden, dass an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark, Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden.. . Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran. Sowohl in Deutschland als auch in unseren europäischen Nachbarstaaten werden jeden Tag viele neue Erkrankungsfälle gemeldet und wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist. Die Lage ist also sehr ernst und wir müssen und werden darauf reagieren. In vielen Bereichen ist das bereits geschehen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen beim Infektionsschutz unserer Bevölkerung ist die Unterbrechung der Infektionskette... Daraufhin habe ich einen Test gemacht. Der ist bei mir negativ ausgefallen, wie Gott sei Dank bei allen Mitgliedern meiner Delegation. Aber die Ärzte haben mir empfohlen, die Öffentlichkeit zu meiden und eben auch die Sozialkontakte zu meiden. Und deshalb blieb ich einige Tage zu hause. Bin seit wann wieder im Ministerium, aber nicht in der Öffentlichkeit? ... Seit Dienstag, oh, so lang ist das schon her... Und ich kann Ihnen sagen, Sie können ein Ministerium eigentlich auch von zu hause aus führen."