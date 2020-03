Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayern: "Ich gebe zu, die Maßnahmen, die jetzt schon getroffen wurden, sind einschneidend. Besonders für eine freie Gesellschaft, wenn ich das sagen darf. Wir sind nicht eine Gesellschaft wie in China. Wir sind ein freies Land. Und Freiheit ist für unser Land ein ganz besonders hohes Gut. Wir heißen auch Freistaat. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir Maßnahmen, die wir bislang schon beschlossen haben, einmal anordnen müssen und hier auch im Landtag vortragen. Ich gebe auch zu, man schläft vor solchen Entscheidungen nicht leicht, man wägt sie ab. Man überlegt, was ist das Richtige? Am Ende gibt's nur einen Maßstab. Was ist notwendig? Da gibt es kein Zögern oder Taktieren. Es gibt eine Abwägung. Es gibt eine Überlegung, und dann muss die Entscheidung getroffen werden. Und dann ist es wichtig, diese Entscheidung gemeinsam, vernünftig, umsichtig, aber dann schon entschlossen umzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist tatsächlich ein großer Test, ein Test für Medizin, für Wirtschaft. Ich glaube aber v or allem unsere Gesellschaft. Ich bin sicher, dass wir den Test bestehen können. Aber ich bitte, dass alle mitmachen und Verständnis haben für die Einschränkungen, die jetzt stattfinden. Und vielleicht noch in der Zukunft. Um den Schutz der Bevölkerung zu erhöhen, ich habe es angesprochen, müssen wir die Infektionen verlangsamen. Deswegen sind seit gestern umfangreiche Maßnahmen in Kraft getreten. Ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich sehr, dass die jetzt getroffenen Einschränkungen helfen. Sollten Sie nicht rasch Wirkung zeigen, müssen wir - und ich möchte dies ausdrücklich auch dem Hohen Haus sagen - müssen wir dann auch weitergehende Maßnahmen erwägen. Wir dürfen kein zweites Heinsberg oder Ischgl im Zweifelsfall zulassen. Es ist jetzt wichtig zu reagieren, nicht zu warten."