Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In der spanischen Hauptstadt hat die Polizei am Wochenende begonnen Wasserwerfer zur Desinfektion der Straßen Madrids einzusetzen. Der Wagen, der normalerweise bei Protesten und gewaltsame Auseinandersetzung zum Einsatz kommt, wurde mit Hilfe von Wissenschaftlern umgerüstet. Seither sprüht er ein Gemisch aus Wasser und Desinfektionsmittel auf die Straßen. Das gesamte Land ging am Sonntag in die dritte Woche einer umfassenden Ausgangssperre. Am Wochenende hatte die Regierung die Bewegungsfreiheit noch weiter eingeschränkt. Nur wer in systemrelevanten Berufen arbeitet, darf das Haus verlassen. Das Gesundheitsministerium meldet einen Zuwachs der Ansteckungsfälle um 6398 auf mehr als 85.000. Die Zahl der Todesfälle sei von Sonntag auf Montag um 812 auf 7340 gestiegen. Spanien ist nach Italien am schwersten in Europa von der Pandemie betroffen. Dort gibt es mittlerweile mehr Infizierte als in China, wo das Virus ausgebrochen war. Spanienweit trauern Menschen um Freunde, Angehörige und Partner - die Regierung ließ die Beflaggung an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast setzen.