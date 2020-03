Im Kampf gegen das Coronavirus hat die US-Navy am Montag das Lazarettschiff „Mercy" von San Diego nach Los Angeles verlegt. Dort soll das schwimmende Krankenhaus mit knapp 900 Mann Besatzung zur Aufnahme von Patienten bereitstehen. So sollen Kapazitäten für Corona-Patienten in den Krankenhäusern an Land frei werden, teilte das Pentagon mit. Die „Mercy" soll im Verlauf der Woche in Los Angeles ankommen. Nach Angaben aus dem Weißen Haus wird in einer ähnlichen Aktion an der US-Ostküste das Lazarettschiff „Comfort" nach New York verlegt.