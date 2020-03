Für kenianische Fischer könnte das Geschäft momentan nicht besser laufen. Der Ansturm auf den Fisch am Hafen von Kisumu ist so groß wie lange nicht mehr. Auch in dem ostafrikanischen Land hat sich das Coronavirus bereits ausgebreitet. Aus Angst vor einer Ansteckung meiden Konsumentinnen wie Mary Didi seit ein paar Tagen Tiefkühlware aus China. Wie fast alle anderen Fischliebhaber in der Hafenstadt Kisumu kauft sie jetzt lieber lokal ein. „Ein Kilo Fisch aus China kostet etwa 150 kenianische Schilling, während man für die Ware aus dem frischen Wasser des Viktoria-Sees 300 bezahlt. Das ist ein Problem. Und gerade wo sich das Coronavirus auch in Kenia verbreitet, kommen wir hierhin, um frischen Fisch zu kriegen, damit wir nicht krank werden." Ein Vorteil für die einheimischen Fischer. Jackline Nyaboro arbeitet am Fischmarkt in Kisumu. Sie kauft und verkauft den Fisch aus dem See. „Ich als Person, die den Fisch aus dem See verkauft, habe den Vorteil, den Fisch zu einem Preis zu verkaufen, wie ich ihn für richtig halte." Gut für die Händler, schlecht für die Geldbeutel der Konsumenten. Der Preis für einen Kilo Nilbarsch aus dem Viktoria-See ist binnen einer Woche von 250 auf 350 Schilling gestiegen. „Ich als Frau, die in Kisumu den chinesischen Fisch verkauft, merke, wenn die Boxen aus China ankommen, bekommen wir den Fisch sehr günstig. Wenn er nicht da ist, holen wir den teuren Fisch aus unserem eigenen See. Deswegen wollen wir den chinesischen Fisch auf dem Markt haben, genau wie den aus dem See. Damit wir bei unserem Geschäft keine Hürden mehr haben." Kenia importierte 2018 gefrorenen Fisch im Wert von 23,2 Millionen Dollar aus China, so das Internationale Handelszentrum. Die Fischer beschweren sich seit langem darüber, dass die billigen Importe den lokalen Handel zerstören würden. Durch den günstigen Fisch aus China, mussten lokale Fischer stets ihre Preise anpassen.