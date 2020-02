Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa und Deutschland sieht die Bundesregierung eine "neue Situation". Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. In Deutschland wurden seit Dienstagabend fünf Fälle bekannt.

Gesundheitsminister Jens Spahn spricht vom "Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland." Die Infektionsketten seien teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Es sei daher fraglich, ob die bisherige Strategie weiterhin aufgehe. "Die Hoffnung, dass die Epidemie an uns vorbei geht, wird sich jedenfalls nicht erfüllen", so Spahn. Deshalb habe er alle zuständigen Behörden darum gebeten, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten.

+++ Zwei weitere Infektionen mit Coronavirus in Nordrhein-Westfalen +++

In Nordrhein-Westfalen sind zwei weitere Personen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Im Zuge der Überprüfung von Kontaktpersonen des erkrankten Ehepaares aus der Gemeinde Gangelt hätten sich zwei neue bestätigte Covid-19-Fälle ergeben, teilte der Kreis Heinsberg mit. Dabei handele es sich um eine Mitarbeiterin des schwer erkrankten 47-Jährigen und deren Lebensgefährten, wie ein Sprecher des Kreises sagte.

+++ Welttourismusorganisation: Verkehr wegen Coronavirus nicht "unnötig" einschränken +++

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Welttourismusorganisation (UNWTO) gefordert, den internationalen Verkehr und Handel nicht "unnötig" zu behindern. Durch Maßnahmen der einzelnen Länder zur Eindämmung der Epidemie dürfe nur ein "Minimum unnötiger Hemmnisse" entstehen, erklärte die Organisation in Madrid am Mittwoch mit. Die UNWTO arbeite zu diesem Zweck eng mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen.

Die Welttourismusorganisation betonte, die WHO habe keine Handels- oder Reisebeschränkungen empfohlen, die "negative Auswirkungen auf den Tourismussektor" haben könnten. Vorsichtsmaßnahmen müssten "im Verhältnis" zum tatsächlichen Risiko für die öffentliche Gesundheit stehen, forderte die UNWTO.

+++ "Keine Epidemie" in Frankreich +++

Frankreichs Gesundheitsministerium meldete eine neue Erkrankung. Insgesamt sei es der 18. Fall. Zwei Patienten seien gestorben, vier befänden sich noch im Krankenhaus und zwölf seien wieder gesund. "Es gibt im Land keine Epidemie, nur isolierte Fälle", sagt Gesundheitsminister Olivier Veran.

+++ Regionalzug in Idar-Oberstein wegen Coronavirus-Verdacht gestoppt +++

Die Bundespolizei in Idar-Oberstein hat am Mittwoch einen Regionalzug mit etwa 70 Fahrgästen wegen Coronavirus-Verdachts gestoppt. Es habe einen Hinweis gegeben, dass ein Reisender möglicherweise mit dem Virus infiziert sei, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch.

Der Zug von Frankfurt am Main nach Saarbrücken sei um 16.15 Uhr im Bahnhof Idar-Oberstein gestoppt worden, teilte eine Sprecherin des Bahnunternehmens vlexx mit. Bei der Bundespolizei in Kaiserslautern fügte ein Sprecher hinzu, der Einsatz der Polizeibeamten sei abgeschlossen, der Zug habe den Bahnhof am Abend verlassen. Die vlexx-Sprecherin sagte, die Reisenden könnten ihre Fahrt fortsetzen.

+++ Soldat positiv getestet – steckte sich offenbar bei Ehepaar an +++

Ein Soldat der Flugbereitschaft der Bundesregierung ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Demnach könnte er sich auf einer Karnevalssitzung bei Bekannten angesteckt haben – nach ersten Recherchen der Bundeswehr sei der Soldat, der in der Verwaltung der Flugbereitschaft eingesetzt ist, eng mit dem erkrankten Ehepaar aus NRW befreundet. Die Luftwaffe informierte den Bundespräsidenten.

+++ Weitere Infektion mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg +++

In Baden-Württemberg hat sich ein weiterer Mann mit dem Coronavirus infiziert. Der 32-Jährige aus dem Landkreis Rottweil sei aus dem Risikogebiet in Italien eingereist und habe keine Verbindungen zu den bislang gemeldeten drei Patienten im Südwesten, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.

+++ Innenministerium und Gesundheitsministerium bilden Corona-Krisenstab +++

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollten am Donnerstag in Berlin über die Einrichtung des gemeinsamen Krisenstabes ihrer Ministerien informieren, hieß es am Mittwoch in einer Einladung. Nach Angaben eines Sprechers tagte der Krisenstab bereits am Mittwoch zum ersten Mal. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor erklärt, das Virus sei deutlich nähergerückt. In Deutschland waren seit Dienstagabend mehrere Fälle bekannt geworden.

+++ US-Regierung dementiert Bericht zu "Coronavirus-Zar" +++

Die US-Regierung dementiert einen Medienbericht, wonach sie die Berufung eines Coronavirus-Beauftragten, einem "Zar", erwägt. Präsident Donald Trump sei mit der Arbeit von Gesundheitsminister Alex Azar zufrieden, erklärt ein Sprecher des Präsidialamts in Washington via Twitter. Azar steht einer Coronavirus-Taskforce voran.

+++ Jens Spahn: "Befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland" +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich auf einer Pressekonferenz in Berlin zur aktuellen Lage geäußert: "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland."

Die Infektionsketten seien teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Es sei daher fraglich, ob die bisherige Strategie weiterhin aufgehe. "Die Hoffnung, dass die Epidemie an uns vorbei geht, wird sich jedenfalls nicht erfüllen", so Spahn. Deshalb habe er alle zuständigen Behörden darum gebeten, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten.

+++ Vatikan lässt Katakomben wegen Corona-Ausbruch schließen +++

Papst Franziskus zeigt trotz des Coronavirus-Ausbruchs keine Furcht vor Menschenmengen: Bei der traditionellen Generalaudienz auf dem Petersplatz mit Tausenden von Pilgern ging das katholische Kirchenoberhaupt auf die Menge zu, schüttelte Hände und küsste Kinder. Außerdem sagte der 83-Jährige in der Ansprache, er fühle sich den Infizierten des neuen Virus nahe – ebenso dem medizinischen Personal und anderen Betroffenen der Lungenkrankheit. Die für Archäologie zuständige Stelle im Vatikan teilte am selben Tag mit, dass die christlichen Katakomben landesweit wegen des Sars-CoV-2-Ausbruchs für Besucher zunächst geschlossen blieben.

+++ Absage des Formel-1-Rennens in Vietnam rückt näher +++

Eine Absage des Formel-1-Rennens in Vietnam wegen des neuartigen Coronavirus rückt näher. Allen bisherigen Beteuerungen zum Trotz schloss ein hochrangiger Funktionär der Gastgeber-Stadt Hanoi eine Streichung der Premiere der Motorsport-Königsklasse in dem Land nicht mehr aus. "Wenn die Situation im März kompliziert wird, wenn es gestoppt werden muss, dann müssen wir es absagen", sagte der Präsident von Hanois Volkskomitee, Nguyen Duc Chung Chung. Er könne nicht mehr mit "100 Prozent Sicherheit sagen, dass das Event stattfindet".

+++ Hessen prüft weitere Vorkehrungen am Frankfurter Flughafen +++

Die Vorkehrungen am Frankfurter Flughafen sind trotz der Ausweitung des Coronavirus bisher nicht verschärft worden. "Ob wir jetzt weitere Maßnahmen am Flughafen einleiten, ist im Moment noch in der Prüfung", sagt der hessische Sozialminister Kai Klose. Ähnliche Vorkehrungen wie bei Reisenden aus China seien aber nicht machbar, sagt der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts Rene Gottschalk. Diese müssen Einreisekarten ausfüllen, um mögliche Erkrankte zu identifizieren. Das würde die Kapazitäten überfordern. "Jetzt das ganze auf Italien auszuweiten macht keinen Sinn", sagte Gottschalk. Damit wäre der Flugverkehr in ganz Europa betroffen.

+++ Bundesregierung bereitet sich auf Zunahme von Coronavirusfällen vor +++

Angesichts der jüngsten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bereitet sich die Bundesregierung auf eine Zunahme der Fälle vor. Bisher habe es Deutschland geschafft, einzelne Infizierte zu isolieren und zu behandeln, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Gleichzeitig bereiten wir uns auf eine Zunahme der Coronavirusfälle vor." In Nordrhein-Westfalen sind inzwischen zwei Fälle bekannt, in Baden-Württemberg drei.

In den betroffenen Bundesländern wurden Krisenstäbe eingerichtet, die vom Ministerium sowie dem Robert-Koch-Institut unterstützt werden. Regierungssprecher Seibert sagte, mit der Ausbreitung des Virus in Italien sei eine "neue herausfordernde Lage für Deutschland" entstanden. Europaweit ist aktuell Italien mit zehn Todes- und mehr als 300 Ansteckungsfällen der größte Infektionsherd mit dem neuartigen Coronavirus.

+++ Zwei weitere Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg +++

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Zuvor war bereits ein Fall aus dem Kreis Göppingen bekannt. Die beiden neuen Infektionen hängen nach dpa-Informationen direkt mit dem ersten erkrankten Patienten im Kreis Göppingen zusammen. Sowohl die Reisebegleitung des Mannes aus dem Italien-Urlaub sowie deren Vater seien infiziert.

+++ Klinikdirektor: Zustand des Patienten über Nacht nicht verschlechtert +++

Der Zustand eines mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienten, der an der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt wird, hat sich über Nacht nicht verschlechtert. Tendenziell gehe es eher in eine positive Richtung, sagte der zuständige Klinikdirektor Professor Dieter Häussinger bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Der Mann werde weiter beatmet. Der Arzt bestätigte, dass auch die Ehefrau des Mannes an dem neuen Virus erkrankt ist.

+++ Wegen Coronavirus: Desinfektionsmittelhersteller erhöhen Produktion +++

Wegen der Ausweitung des neuartigen Coronavirus fahren Hygiene- und Medizinartikelhersteller Sonderschichten. "Die Nachfrage nach Masken oder Desinfektionsprodukten ist in den vergangenen Wochen gestiegen", sagte Philipp Hellmich, Sprecher des Medizinartikelherstellers Paul Hartmann mit Sitz in Heidenheim. Das Hartmann-Tochterunternehmen Bode Chemie in Hamburg produziert das Desinfektionsmittel Sterillium, das in Krankenhäusern und Arztpraxen zur Desinfektion der Hände zum Einsatz kommt. Bei Bode werde nun auch am Wochenende gearbeitet.

+++ Landrat: Patient aus Kreis Heinsberg hatte Vielzahl von Kontakten +++

Der mit dem neuen Coronavirus infizierte Mann aus dem Kreis Heinsberg hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine "unendliche Vielzahl von Kontakten" zu anderen Menschen. Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte er – bereits ansteckend – noch während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Pusch sagte in Düsseldorf, es gehe jetzt darum, die "Infektionsketten zu unterbrechen".

+++ Coronavirus-Patientin aus NRW ist Kindergärtnerin +++

Die in Düsseldorf behandelte Coronavirus-Patientin ist als Kindergärtnerin tätig. Sie arbeite in einem Kindergarten, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf. Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben.

+++ Bundesregierung sieht "neue Situation" – drei neue Coronavirus-Fälle +++

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer "neuen Situation". Das Virus sei deutlich näher gerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. In Deutschland waren am Dienstagabend zwei neue Fälle und am Mittwoch ein Fall bekanntgeworden. Ein Patient in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht in kritischem Zustand auf die Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf gebracht und isoliert. Auch bei einem Mann aus Baden-Württemberg wurde der Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. Zudem wurden weitere Fälle in Asien, Afrika, Südamerika und weiteren europäischen Ländern bekannt.

+++ Hannover Messe zu Coronavirus: Noch zu früh für mögliche Verschiebung +++

Die Veranstalter der Hannover Messe wollen sich mit der Entscheidung über eine mögliche Verschiebung der weltgrößten Industrieschau wegen des neuartigen Coronavirus noch Zeit lassen. Man stimme sich mit den Gesundheitsbehörden, dem Beirat der Aussteller und Verbänden ab, teilte die Deutsche Messe AG mit. "Alle Teilnehmer sind sich einig, dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh ist, um über eine Verschiebung der Hannover Messe zu entscheiden", hieß es. Die Ausbreitung des Erregers und die Verschiebung anderer Messen machten aber deutlich, "dass sich die Situation tagtäglich ändern kann". Mitte März wolle man die Lage erneut bewerten. Das Branchentreffen mit dem Partnerland Indonesien soll vom 20. bis 24. April stattfinden.

+++ Coronavirus-Patienten aus NRW haben zwei Kinder +++

Die in Düsseldorf behandelten Coronavirus-Patienten haben zwei schulpflichtige Kinder. Die beiden hätten derzeit allerdings keine Symptome und würden von der Großmutter versorgt, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf. Sie sollen in Kontakt mit anderen Kindern gewesen sein. Die Ergebnisse, ob die Beiden mit dem Coronavirus infiziert seien, sollen nach Laumanns Worten in den nächsten Stunden vorliegen.

+++ KLM kündigt Sparmaßnahmen wegen Coronavirus an +++

Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sparmaßnahmen angekündigt. Investitionen würden vorerst gestoppt, es werde ein vorläufiger Einstellungsstopp verhängt, berichteten niederländische Medien. Mitarbeiter seien aufgefordert worden, wenn möglich jetzt ihre Urlaubstage zu nehmen. Ein KLM-Sprecher sprach von "Vorsorgemaßnahmen".

+++ Klinikbetreiber Fresenius Helios rüstet sich für Coronavirus +++

Deutschlands größter privater Klinikbetreiber Fresenius Helios rüstet sich für Erkrankte mit dem Coronavirus. Das Krankenhauspersonal sei mit Schulungen und regelmäßigen Informationen "auf den Umgang mit an Covid-19 erkrankten Patienten vorbereitet", erklärte das Unternehmen in Berlin. Auch habe man ein internes Ablaufschema für die Versorgung von Verdachtsfällen entwickelt, sagte eine Helios-Sprecherin.

+++ Wucherpreise für Mundschutzmasken im Internet +++

Die hohe Nachfrage nach Mundschutz- oder OP-Masken zum vermeintlichen Schutz vor dem Coronavirus führt vereinzelt zu extremen Preissprüngen. So bot zum Beispiel ein Händler bei Amazon eine Box mit 50 Gesichtsmasken "mit elastischen Ohrschlaufen weiß 3-lagig" des Herstellers SF für 79,90 Euro an. Versandapotheken hatten das gleiche Produkt vor kurzem noch für 3,95 Euro im Angebot gehabt – jetzt ist es ausverkauft.

Dem US-Internetmagazin "Wired" zufolge hat Amazon einige überteuerte Angebote bereits von seinen Seiten entfernt und Händler gewarnt, keine unangemessenen Preise zu fordern. Ein Amazon-Sprecher sagte in München, Verkäufer setzten ihre Preise selbst fest, aber bei Verstößen gegen die Richtlinien werde Amazon Maßnahmen ergreifen. Ein SF-Mitarbeiter in Berlin sagte auf Anfrage, wegen der hohen Nachfrage habe es Preiserhöhungen gegeben, aber die Masken seien derzeit nicht mehr lieferbar. Das nutzten einige wohl spekulativ aus.

+++ Minister: Virus-Infektion in Baden-Württemberg ist "Einzelfall" +++

Bei der Coronavirus-Infektion in Baden-Württemberg handelt es sich laut dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) um einen Einzelfall. "Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns", sagte Lucha in Stuttgart. 13 Kontaktpersonen des erkrankten 25-jährigen Mannes aus dem Kreis Göppingen seien bekannt und kontaktiert worden. Zwei dieser Kontaktpersonen wurden demnach getestet, das Ergebnis steht noch aus. Die Übrigen sollen nicht getestet werden, solange sie keine Symptome zeigen.

+++ Soldat der Luftwaffe stand in Kontakt mit erstem Erkrankten in NRW +++

Am 26. Februar 2020 meldete ein Soldat der Flugbereitschaft BMVg, dass er außerhalb des Dienstes Kontakt zum ersten Corona-Krankheitsfall in Nordrhein-Westfalen hatte. Der Soldat weist derzeit keine Symptome auf und gilt als Kontaktperson. Er wird derzeit im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Erste Ergebnisse werden am heutigen Abend erwartet. Vor Ort wurden weitere Schutzmaßnahmen eingeleitet. Die Luftwaffe informiert über die weiteren Entwicklungen auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal.

+++ Zweiter Coronavirus-Fall in NRW bestätigt +++

Nordrhein-Westfalen hat einen zweiten bestätigen Coronavirus-Fall. Wie das Universitätsklinikum Düsseldorf amitteilte, werden dort aktuell zwei Patienten behandelt, die infiziert sind. "Bei der zweiten Person, aus dem engen persönlichen Umfeld des Patienten, liegt nun auch ein positives Testergebnis vor", hieß es in einer Mitteilung. Ob es sich dabei um die Ehefrau des ersten Patienten aus dem Kreis Heinsberg handele, wollte ein Sprecher auf Anfrage nicht kommentieren.

+++ Kreis Heinsberg schließt Schulen bis Montag +++

Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hat wegen des Coronavirus-Falls Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen. Das gab Landrat Stephan Pusch (CDU) via Facebook bekannt.

Die Stadt Geilenkirchen schloss darüber hinaus auch ihr Schwimmbad und die Stadtbücherei, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Rathaus stelle bis einschließlich Montag den Publikumsverkehr ein. Im Kreis Heinsberg war ein Sars-CoV-2-Fall bestätigt worden.

+++ Behörden raten zu normalen privaten Notvorräten +++

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat keine gesonderte Planung für Maßnahmen bei einer Ausbreitung des Coronavirus. Das Bundesamt verweist auf Anfrage aber auf seine generelle Checkliste für die private Notfallvorsorge, die immer gelte. Die Behörde empfiehlt darin ebenso wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung einen privaten Notvorrat an Nahrungsmitteln für zehn Tage.

+++ Landrat: Coronavirus-Patient aus Göppingen hatte 13 Kontaktpersonen +++

Der Coronavirus-Patient in Baden-Württemberg hatte nach Angaben des Göppinger Landrats Edgar Wolff insgesamt 13 Kontaktpersonen. Bei ihnen seien bislang keine Viren nachgewiesen worden, berichtete der SWR weiter. Die Kontakte stammten aus Göppingen ebenso wie aus dem Kreis Tübingen und dem Alb-Donau-Kreis sowie aus Stuttgart. Der 25 Jahre alte Mann soll sich bei einem Italien-Urlaub angesteckt haben. Sein Gesundheitszustand ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums stabil. Er wird isoliert in einer Einrichtung der Alb Fils Kliniken in Göppingen behandelt.

+++ Coronavirus-Patient in NRW war vor einer Woche noch in Kölner Uni-Klinik +++

Der mit dem Coronavirus Infizierte aus Heinsberg war vor seiner Verlegung in die Uniklinik Düsseldorf bereits in der Kölner Uniklinik in Behandlung. Er habe sich am 13. und am 19. Februar zu regulären Nachsorgeuntersuchungen in der Uniklinik aufgehalten, sagte ein Sprecher der Stadt Köln bei einer Pressekonferenz. Das Gesundheitsamt habe ab Dienstagabend ermittelt, wer mit dem Patienten in Kontakt gekommen sei: zehn Mitarbeitende der Uniklinik und 31 Patienten.

Demnach zeige eine Mitarbeiterin Krankheitssymptome. Das Ergebnis des Coronavirus-Tests stehe bei ihr aber noch aus, sagte der Direktor der Virologie der Uniklinik Köln, Florian Klein: "Es gibt eine Kontaktperson aus dem medizinischen Personal, die leichte Symptome zeigt." Sie sei in der Uniklinik isoliert und werde gerade untersucht. Die Frau sei von sich aus in die Klinik gekommen und habe gesagt, sie fühle sich nicht gut. Die Frau sei daraufhin isoliert worden.

+++ Erster Fall in Griechenland: Frau in Thessaloniki isoliert +++

Die griechischen Gesundheitsbehörden haben erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Betroffen sei eine 38 Jahre alte Frau, die in einem Krankenhaus der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki isoliert worden sei, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Frau hatte in den vergangenen Tagen Norditalien besucht und war danach nach Griechenland zurückgereist, wie es hieß. Nun suchen die Behörden nach anderen Personen, die in Kontakt mit der infizierten Frau gekommen waren, berichtete das Staatsfernsehen (ERT).

+++ DIW befürchtet permanente Schäden für deutsche Wirtschaft +++

Bei einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist die Wahrscheinlichkeit nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung groß, dass ein permanenter Schaden für die Wirtschaft in Deutschland entsteht. Das Coronavirus "trifft die deutsche Wirtschaft zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn die deutsche Wirtschaft lahmt schon. Letztes Jahr 0,5 Prozent Wachstum, das war eine der schwächsten Wachstumsphasen in ganz Europa", zitiert der Sender RTL DIW-Chef Marcel Fratzscher. Betroffen seien vor allem Exporteure, Autobauer und Fluggesellschaften. Fratzscher forderte den Staat auf, mit Investitionen gegenzusteuern.

+++ Landrat des Kreises Heinsberg wendet sich an Bevölkerung +++

Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, hat sich am Morgen mit einem Facebookvideo an die Bürgerinnen und Bürger gewendet: "Wir sollten nicht in Panik verfallen." Sobald Krankheitssymptome auftreten, sollten Betroffene erst einmal per Telefon ihren Hausarzt kontaktieren. Zudem sollten Massenansammlungen vermieden werden.

+++ Coronavirus in NRW: Bahn "im ständigen Austausch" mit Behörden +++

Nach der Ansteckung eines Mannes mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Heinsberg sind zunächst keine Einschränkungen im Bahnverkehr in der Region in Nordrhein-Westfalen eingeplant. Das sagte eine Bahn-Sprecherin der Nachrichtenagentur DPA am frühen Morgen. Man sei jedoch "im ständigen Austausch" mit den Behörden, sagte die Sprecherin mit Blick auf Maßnahmen gegen eine mögliche Ausbreitung, zu denen auch eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs gehören könnte.

+++ Lohn muss bei Betriebssperrung wegen Coronavirus weiterbezahlt werden +++

Kommt es wegen des Coronavirus zu behördlich veranlassten Betriebsschließungen, haben die Beschäftigten dem Bundesarbeitsministerium zufolge Anspruch auf die Fortzahlung ihrer Löhne. "Die ausgefallenen Arbeitszeiten müssen grundsätzlich nicht nachgearbeitet werden", zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Ministeriumssprecher. Derartige Fälle zählten zum Betriebsrisiko.

+++ Großbritannien: Londoner werden in eigenen vier Wänden getestet +++

Der nationale Gesundheitsdienst (NHS) in Großbritannien hat in London damit begonnen, Menschen in ihrer Wohnung auf das neuartige Coronavirus zu testen. Das berichten britische Medien übereinstimmend. Sollte sich das Vorgehen bewähren, sollen die Tests auf andere Landesteile ausgedehnt werden. Die Menschen in ihren eigenen vier Wänden auf das Virus zu testen, minimiere das Risiko für den einzelnen und begrenze die Ausbreitung des Virus, erläuterte der beauftragte NHS-Direktor für den Coronavirus, Keith Willett, der Zeitung "The Guardian". Die Tests würden durch Krankenschwestern und Sanitäter durchgeführt. Nach wie vor gelte aber für jeden, der Symptome oder Anzeichen einer Covid-19-Infektion befürchte, die 111 als Notfallnummer in Großbritannien.

+++ Jetzt vier Erkrankte in Hotel auf Teneriffa +++

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist in Spanien innerhalb von 24 Stunden um sieben auf nun insgesamt neun gestiegen. Darunter befinden sich nach neuen Angaben vier Betroffene in einem praktisch unter Quarantäne stehenden Hotel auf Teneriffa. Das berichtet die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf Angaben der spanischen Regierung in Madrid.

Neben dem am Montag positiv getesteten italienischen Arzt zeigten auch dessen Frau sowie zwei weitere Hotelgäste aus Italien Symptome einer Infektion, so das Blatt. Drei weitere Fälle seien in Barcelona, Madrid und Castellón registriert worden, alle hätten sich kürzlich in Italien aufgehalten. Zwei bereits Anfang Februar als infiziert Registrierte seien inzwischen wieder beschwerdefrei.

+++ Mehr als 400 neue Infektionen in China – 52 Tote +++

Die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist in China erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, kamen weitere 52 Menschen ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg damit auf 2715. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte um 406 auf über 78.000. Sämtliche neuen Todesfälle und fast alle neuen Infektionen wurden aus der besonders betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus in der Millionenmetropole Wuhan ursprünglich ausgebrochen war. Auf den Rest des Landes entfielen nur noch fünf neue Infektionen.

+++ Coronavirus erreicht Südamerika +++

In Brasilien ist der erste Coronavirus-Fall registriert worden. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln. In einer offiziellen Mitteilung des Gesundheitsministeriums hieß es, man untersuche zusammen mit den städtischen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden einen Fall in São Paulo.

Die Erkrankung soll nach einem Bericht des Portals "G1" das Krankenhaus Albert Einstein festgestellt haben. Demnach habe ein 61 Jahre alter Mann, der zwischen dem 9. und 21. Februar nach Norditalien gereist war, die Symptome der Krankheit wie Husten gezeigt. Er sei nun zu Hause isoliert.

+++ Zustand von Coronavirus-Infiziertem in NRW kritisch +++

Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus Erkelenz ist nach Behördenangaben kritisch. Wie der Kreis Heinsberg am Abend mitteilte, war der Mann am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden. Der Mann ist nach dpa-Informationen Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung

+++ Kreisgebiet in NRW schließt am Mittwoch alle Schulen und Kitas +++

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch hat den Fall der Corona-Infektion in Nordrhein-Westfalen bestätigt. Pusch sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post", am Abend sei der Krisenstab des Kreises zusammengekommen, um über den Fall zu beraten. Als erstes Ergebnis sollen demnach alle Schulen und Kitas im Kreisgebiet am Aschermittwoch geschlossen bleiben. Auch die Kreisverwaltung ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Krisenstab des Landes Nordrhein-Westfalen soll am Mittwoch zu dem Fall tagen. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen 47-jährigen aus der Gemeinde Selfkant bei Heinsberg.

+++ Erste Infektion mit Coronavirus auch in Nordrhein-Westfalen +++

Nach Baden-Württemberg ist erstmals auch ein Patient in Nordrhein-Westfalen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Die Person aus Erkelenz solle nun in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden, bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr der Nachrichtenagentur DPA am Abend. Zuvor hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

+++ Erste Infektion mit Coronavirus in Baden-Württemberg bestätigt +++

In Baden-Württemberg gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Bei dem Patienten handele es um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt habe, teilte das baden-württembergische Sozialministerium am Abend mit. Nach dem positiven Test soll der Mann noch am Abend in eine Klinik eingeliefert und dort isoliert werden. Zurzeit würden die Kontaktpersonen ermittelt und entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet. Damit gibt es in Deutschland 17 bestätigte Fälle des Coronavirus. Der 25-Jährige sei nach seiner Rückkehr aus Italien an grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe sich daraufhin bei dem örtlichen Gesundheitsamt gemeldet, teilte das Ministerium weiter mit. Gesundheitsminister Manne Lucha mahnte zur Besonnenheit. "Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen."

+++ US-Gesundheitsbehörde befürchtet Ausbreitung von Coronavirus in USA +++

Die US-Gesundheitsbehörde CDC befürchtet eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch in den Vereinigten Staaten. "Es ist weniger eine Frage, ob das noch geschehen wird, sondern eher eine Frage, wann genau das geschehen wird und wie viele Menschen in diesem Land schwer krank sein werden", sagte die Leiterin der CDC-Abteilung für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, Nancy Messonnier, in einer Telefonschalte mit Journalisten. Wir bitten die amerikanische Öffentlichkeit, sich auf die Aussicht vorzubereiten, dass das schlimm sein könnte."

Messonnier sagte weiter, die "aggressive Eindämmungsstrategie" der USA habe bislang weitgehend dafür gesorgt, die Einschleppung des Virus zu verlangsamen. Da es sich aber in immer mehr Ländern ausbreite, werde es immer schwieriger, es an den Grenzen zu stoppen. In den USA sind laut CDC bisher 53 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

+++ Frankreich meldet zwei neue Infektionen +++

Frankreich hat zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Bei einem Betroffenen handele es sich um einen Franzosen, der sich zuvor in der italienischen Lombardei aufgehalten habe, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon. Bei der zweiten Person handele es sich um eine junge Chinesin, die Anfang Februar aus China zurückgekehrt war. Der Gesundheitszustand beider Patienten sei nicht besorgniserregend, so der Gesundheitsdirektor. Sie würden in Kliniken behandelt.

+++ Uefa beobachtet Coronavirus-Ausbreitung mit Blick auf EM 2020 +++

Die Europäische Fußball-Union Uefa beobachtet die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit Blick auf die EM 2020 mit großer Aufmerksamkeit. "Wir sind in einer Phase des Abwartens und beobachten die Situation Land für Land: Der Fußball muss den Anweisungen der Regierungen in den einzelnen Staaten folgen", sagte Uefa-Vizepräsident Michele Uva dem italienischen Radiosender Rai. Das EM-Eröffnungsspiel soll am 12. Juni in Rom stattfinden, das Turnier wird in zwölf Ländern ausgetragen. Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Coronavirus-Fällen in Europa. Konsequenzen für das Turnier seien nur "im Notfall" zu erwarten, sagte Uva. "Der sportliche Weg wird erst geschlossen sein, wenn sich die Situation verschlimmert", sagte der Italiener.

+++ Zahl der Toten in Italien steigt auf elf +++

Die Zahl der Toten und Infizierten mit dem neuen Coronavirus steigt in Italien weiter an. Mittlerweile seien 322 Menschen angesteckt, davon seien elf gestorben, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli in Rom.

+++ Dax fällt auf tiefsten Stand seit Oktober +++

Die wachsende Furcht vor den Folgen des grassierenden Coronavirus für die Weltwirtschaft hat den Dax auf das tiefste Niveau seit Oktober vergangenen Jahres gedrückt. Der deutsche Leitindex schloss nach einem nervösen Handel 1,88 Prozent tiefer bei 12 790,49 Punkten, nachdem das Börsenbarometer am Nachmittag in den Sog fallender Kurse an der Wall Street geraten war. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,04 Prozent auf 27 315,42 Punkte ein.Die Anleger machen sich weiter Sorgen, dass aus der Coronavirus-Epidemie noch eine ausgewachsene Pandemie wird", schrieb Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Der Anstieg der Infektionen in Südkorea, dem Iran und Italien sorge für Nervosität. Zudem ist das neuartige Coronavirus nun auch auf der Urlaubsinsel Teneriffa sowie auf dem spanischen Festland und in der Schweiz angekommen.

