Die Staats- und Regierungschefs der EU haben einen 30-tägigen Einreisestopp für Nicht-Europäer beschlossen. Es sei nun an den Mitgliedsstaaten, die Vereinbarung umzusetzen und Einreisen aus Drittstaaten zu stoppen, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach der Videokonferenz. "Alle Maßnahmen, die wir auf der Gesundheitsseite getroffen haben und die richtig sind, um das Virus einzudämmen, haben einen großen Einfluss auf unsere Wirtschaft. Das ist ein Schock von außen, der die ganze Welt trifft. So etwas gab es noch nie. Das Virus ist der Feind und wir tun alles, was möglich ist, um unsere Bürger und unsere Wirtschaft zu schützen." Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hält von der Leyen auch noch weitere Schritte der EU für möglich: "Und lassen sie es mich noch einmal betonen. Wir sind bereit, alles, was erforderlich ist, zu tun. Wir werden vor keinen Maßnahmen zurückschrecken, wenn es die Situation erfordert." Nach einer Reihe nationaler Alleingänge hatte die EU am Dienstag Geschlossenheit im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus demonstriert. Bei einer Videoschalte der 27 EU-Staats- und Regierungschefs wurde nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel und EU-Ratspräsident Charles Michel beschlossen, die Grenzen der EU außer für Bürger der EU, der Efta-Staaten und Großbritannien für 30 Tage weitgehend dicht zu machen.