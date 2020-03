Das Kanadische Olympische Komitee und das kanadische Paralympische Komitee ziehen die Teilnahme kanadischer Teams an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio zurück. Entsprechend äußerten sich beide Organisationen auf Twitter. Sie begründeten diesen Schritt mit den Gefahren der Coronavirus-Pandemie. Diese Entscheidung sei schwierig gewesen, hieß es. Damit nimmt der Druck auf IOC-Präsident Thomas Bach weiter zu, die Austragung der Spiele zu verschieben oder abzusagen. Zuletzt hatte Bach das nicht grundsätzlich ausgeschlossen, allerdings auch gesagt, dass er die planmäßige Austragung der Olympischen Spiel für gerechtfertigt halte. "Eine Absage wäre die am wenigsten faire Lösung für die Athleten", hatte er in einem Interview mit dem SWR gesagt. Auch die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio schließen eine Absage des Sportereignisses aus. Eine Verschiebung sei aber eines von mehreren Szenarien, die in Betracht gezogen würden, hieß es.