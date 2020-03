Mitglieder der US-amerikanischen Nationalgarde testeten am Sonntag öffentliche Kontrollpunkte für den erwarteten Ansturm von Coronavirus-Verdachtsfällen. Dafür wurde auf einem Parkplatz in Orlando im US-Bundesstaat Florida ein entsprechender Zufahrtsweg markiert, um an Personen, die im Auto vorbeifahren, einen Test durchzuführen. Sergeant Major William Carlton dazu am Sonntag in Orlando: "Die Leute werden langsam hineingeleitet. Die örtlichen Sicherheitsbehörden und Mitarbeiter vom Sheriff werden sie durch die abgesperrten Bereiche führen, und dann werden sie vorbeifahren und vorab überprüft. Nach der Vorabkontrolle müssen sie dann zu einem gründlicheren Vorabkontrollverfahren. Und von dort aus solle sie gegebenenfalls zur Testeinrichtung oder zum Testgelände weiterfahren, falls das erforderlich ist." Geprobte wurden also die Verkehrsführung und die Durchführung von Probeabstrichen, um den Prozess so straff - und sicher - wie möglich zu gestalten, bevor das Zentrum für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Offiziellen Angaben von Sonntag zufolge hat das Coronavirus in den Vereinigten Staaten bisher mindestens 430 Menschen getötet und mehr als 34.000 sind an Covid-19 erkrankt.