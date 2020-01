Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen Tausende Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, sollen rund 6000 Menschen an Bord der "Costa Smeralda" sein, darunter 751 Passagiere aus China.

Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, wie auch ein Sprecher der Reederei bestätigte. Nach Angaben von Ansa handele es sich um "leichte Grippesymptome".

Betroffene Passagiere wurden isoliert

Die Touristin und ihr Mann waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Die Ergebnisse eines Virustests werden für den Nachmittag erwartet, ihr Mann habe kein Fieber. Auch er sei aber vorsorglich isoliert worden, berichtete Ansa. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass auch die übrigen rund 6000 Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Der Kommandeur der lokalen Küstenwache, Vincenzo Leone, sagte der Ansa, die Situation sei "unter Kontrolle und im Moment gibt es keinen Grund, sich an Bord Sorgen zu machen."

Das Ehepaar hat die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom. Italien ist ein bei Chinesen beliebtes Reiseland.

Passagiere berichten von Zuständen auf dem Schiff

Ein Passagier, der sich nach eigenen Angaben ebenfalls an Bord der "Costa Smeralda" befindet, schrieb auf Twitter, er und die anderen Passagiere würden auf dem Schiff festgehalten, "ohne (offiziell) zu wissen, warum."

Ein weiterer Passagier sagte gegenüber Ansa: "Natürlich sind wir ein wenig besorgt. Abgesehen von den Ärzten betritt und verlässt niemand das Schiff. Dieser Urlaub könnte in einem Albtraum enden."

