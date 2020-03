Kampfsport im Kinderzimmer - und dennoch unter professioneller Anleitung. Die Kampfsportlehrerin Annette Blum Paulino bietet zu Zeiten der Coronavirus-Epidemie und damit verbundenen Einschränkungen des sozialen Lebens ihre Kurse per Videostream an. So kann der achtjährige Carl Anton Hoffmann seine Übungen im KuTaeKa-Do online machen. "Das hilft uns allen weiter und ich bin auch sehr stolz, dass ich bald meine zweite Prüfung habe und dann auch schon die orangene Schärpe vielleicht kriege. Und ich freue mich sehr darauf." Die Videos sollen auch ganz praktisch helfen, aktiv zu bleiben. "Ich will einfach den persönlichen Bezug zu den Kindern und auch den Erwachsenen, die bekommen ja auch Videos, nicht verlieren. Und ich möchte, dass die Kinder Übungen machen die sie schon kennen. Und dann auch immer von mir persönlich noch neue Aufgaben wie kleine Hausaufgaben bekommen. Die sie dann üben können." Und das soll dazu beitragen, dass einem nicht irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, was zuhause schnell passieren kann. Blum Paulino kennt das von ihren eigenen Kindern, sagt sie.