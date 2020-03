Angela Merkel, Bundeskanzlerin: "Deshalb sind alle Maßnahmen, die wir machen, von allergrößter Bedeutung, weil sie uns Zeit geben. Es ist eben nicht egal, was wir tun. Es ist nicht vergeblich. Es ist nicht umsonst, auch wenn sich die Ratschläge verändern. Weil die Ratschläge, wie man vorgehen soll, die Empfehlungen, orientieren sich immer an der Frage, wie wir sicherstellen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. [...] Und deshalb ist nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel - wenn ich das so hart sagen darf - mit oder ohne Publikum stattfindet. Wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen. Dass alles, was jetzt passiert - sie wissen das von Hotels, von Messe-Betreibern, von Gaststätten, von vielen anderen - geht an dieser Wirtschaft nicht spurlos vorüber. Und deshalb geht es hier in Europa um ein koordiniertes Vorgehen, bei dem jeder Mitgliedsstaat seinen Beitrag leisten muss. Und ich darf sagen, dass die Bundesregierung hier sehr schnell gehandelt hat. Wir werden noch im Rahmen dieser Woche Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen, insbesondere auch über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das heißt, wir werden rüsten und mit der Wirtschaft einen Dialog suchen. Wir werden auf der europäischen Ebene den Flexibilitäts- und Wachstumspakt flexibel handhaben. Das war gestern eine wichtige Schlussfolgerung. Wir werden die Beihilfe regeln, flexibel handhaben. Und es wird eine sogenannte Corona Response Investment Initiative auf der europäischen Ebene in Höhe von 25 Milliarden Investitionen geben."