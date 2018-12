Ausgebildete Pflegekräfte sind in Deutschland Mangelware, deshalb geht die oder andere Einrichtung neue Wege - wie zum Beispiel die Berliner Charité. Seit einem Jahr heuert die Klinik Pflegekräfte aus Albanien und Mexiko an. Das Personal wird von der eigentlich als Prüforganisation bekannten DEKRA vermittelt. Immerhin 100 ausländische Kollegen seien inzwischen bei der Charité, erzählt Pflegedirektorin Judith Heepe: 6. O-TON JUDITH HEEPE, PFLEGEDIREKTORIN AN DER CHARITÉ ("Wir sind seit Ende 2016 in der Akquise. Und wir setzen darauf, dass wir individuell Kollegen für uns begeistern. Wir haben bewusst mit Ländern zusammengearbeitet, die selber keinen Mangel an Pflegenden haben, sondern eher zu viele - das gibt es auch. Das sind in unserem Fall Albanien und Mexiko.") Eine Pflegerin ist Athina Tome. Die junge Frau tat sich zuerst nicht leicht zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen, der Abschied aus ihrer Heimat Albanien und von der Familie fiel ihr nicht leicht. Doch mittlerweile fühlt sie sich gut aufgenommen: 4. O-TON ATHINA TOME, PFLEGERIN AUS ALBANIEN ("Die Arbeitskollegen waren dann auch sehr nett, muss ich sagen. Hier ist die Stimmung am Team eigentlich ganz, ganz gut. Und das macht dann auch mehr Freude bei der Arbeit.") Dass alles so gut funktioniert, haben die meisten Marie-Luise Eßrich zu verdanken. Gemeinsam mit einer Kollegen betreut die Integrationsmanagerin die Kollegen aus dem Ausland rundum. O-TON MARIE-LUISE EßRICH, INTEGRATIONSMANAGERIN AN DER CHARITÉ ("Wenn die Kollegen dann einreisen, ist es tatsächlich so, dass wir sie vom Flughafen abholen, in die Apartments bringen und in den ersten Tagen auch bei allen Behördengängen begleiten. Man merkt immer wieder, dass es wichtig ist, dass man die Kollegen begleitet, weil am Ende ist es so, dass wenn sie hier einen guten Start haben, dass sie dann auch bleiben und sich wohlfühlen. Und wenn man hier gut aufgefangen wird, dann bleibt man.") Natürlich spielt auch das Gehalt eine Rolle. Alle ausländischen Pflegekräfte erhalten das gleiche Gehalt wie die deutschen Kollegen, da sie auch über einen in Deutschland anerkannten Abschluss verfügen.