Fatigue-Syndrom: Erschöpfung als Corona-Langzeitfolge hält oft mehr als ein Jahr lang an

Studie Fatigue-Syndrom: Erschöpfung als Corona-Langzeitfolge hält oft mehr als ein Jahr lang an

Zu den Symptomen des Fatigue-Syndroms gehören unter anderem Erschöpfung, Schmerzen sowie Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Bei manchen der Betroffenen halten einige davon über mehrere Monate an.

Viele Betroffene von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion leiden nach einer Studie des Universitätsklinikums Jena mehr als ein Jahr danach an der Erschöpfungserkrankung Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Nach der Studie mit 1022 Erkrankten war das bei einem Fünftel der Betroffenen der Fall, wie das Klinikum mitteilte.

Fotoprojekt "Homes of Hope" Was hat die Corona-Krise mit den Menschen gemacht? Fotografen aus aller Welt haben Menschen in ihrer Heimat porträtiert 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Binh Phan, 70, Vietnam

Das Leben war für Binh Phan (r.) und seine Frau schon vor Covid nicht einfach. Sie hatten zwei Kinder, beide behindert durch Dioxin-Vergiftungen. Dann kam Covid und traf Ho Chi Minh-City, das frühere Saigon, mit Wucht. Binh und seine Frau erkrankten im August 2021. Sie kamen ins Krankenhaus und dort, getrennt voneinander, in Quarantäne. Ihre Kinder blieben zu Hause. Sohn Thien Vu (l.) kümmerte sich um seine Schwester. Aber auch sie infizierte sich. Binnen fünf Tagen starben Mutter und Tochter. Als Binh aus dem Krankenhaus nach Hause kam, nahm er ihre Asche entgegen. Er sagt: "Die Erinnerungen an die beiden werden immer wieder wach, als wäre es gestern gewesen. Unser Leben hat sich nach der Pandemie völlig verändert. Ich kann nach einem Schlaganfall nicht mehr arbeiten, also bleibe ich den ganzen Tag zu Hause." Wie auch sein Sohn Thien Vu. Er verbringt viel Zeit vor dem Altar der Verstorbenen. "Seine Schwester war Thien Vus einzige Freundin und seine einzige Sorge. Als sie starb, war er bei ihr", sagt der Vater. Binh Phan ist ein bescheidener Mann mit bescheidenen Hoffnungen: "Ich wünsche mir nur ein friedliches Dasein mit meinem Sohn." Mehr

ME/CFS ist eine durch Infektionen ausgelöste schwere neuroimmunologische Erschöpfungserkrankung, deren Krankheitsmechanismen laut Klinikum bislang kaum verstanden sind. Mediziner des Klinikums hatten für die Studie die Daten von Erkrankten ausgewertet, die sich zwischen August 2020 und Ende Oktober 2022 in der dortigen Post-Covid-Ambulanz vorgestellt hatten.

Rund ein Fünftel mit Langzeit-Fatigue-Folgen

Darunter waren 684 Frauen im Durchschnittsalter von 51 Jahren. Zwischen der Infektion und der Erstvorstellung in der Spezialambulanz vergingen im Schnitt 255 Tage. Bei 277 Betroffenen dauerten die Beschwerden zu diesem Zeitpunkt länger als ein Jahr an. Am häufigsten habe es sich um neuropsychologische Symptome gehandelt. 80 Prozent berichteten von schwerer Erschöpfung (Fatigue), zwei Drittel von Konzentrationsschwächen, mehr als die Hälfte von Gedächtnisstörungen.

Beim Folgetermin hätten zwar viele Erkrankte eine leichte Verbesserung der Fatigue und Konzentrationsfähigkeit bekundet. Die objektiven Untersuchungsergebnisse für Erschöpfung, Depressionsanzeichen und Gedächtnisvermögen hätten jedoch kaum Verbesserungen im Vergleich zur Erstvorstellung ergeben. 30 Prozent der Betroffenen erfüllten die vollständigen Kriterien für ME/CFS. Ein Jahr nach der Infektion litt noch jeder fünfte unter ME/CFS.

Typisch für ME/CFS ist laut Klinikum, dass Anstrengung den Zustand der Betroffenen verschlechtert. "Deshalb ist es für diese Patienten besonders wichtig, ihre physischen und mentalen Kräfte konsequent einzuteilen", erklärte Philipp Reuken, einer der Studienautoren. "Long-Covid ist eine langwierige Erkrankung, eine Verbesserung ist erreichbar, aber nur langsam."

Ein großes Problem sei, dass ein relevanter Anteil der Betroffenen nicht mehr arbeiten gehen könne, so der Leiter des Post-Covid-Zentrums Jena, Andreas Stallmach. "Das macht die soziale Dimension der Erkrankung deutlich." Die Teilhabe Betroffener am sozialen und Arbeitsleben ist ein Thema beim 2. Long Covid-Kongress Ende November in Jena. Als Long Covid definieren die deutschen Patientenleitlinien Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion bestehen, bei Post Covid dauern sie länger als zwölf Wochen an.

Quellen: Originalpublikation der Studie, DPA, Deutsche Gesellschaft für ME/CFS