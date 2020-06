Sehen Sie im Video: Corona-Chaos an Englands Stränden – Polizei muss eingreifen.





In Stadt Bournemouth an der britischen Südküste haben die Behörden am Donnerstag den Ausnahmezustand ausgerufen. Dort waren wegen des Sommerwetters Zehntausende Menschen an den Strand geströmt. Innerhalb von kurzer Zeit war es so voll, dass der Sand kaum noch zu erkennen war. Der Sicherheitsabstand wurde kaum eingehalten. Vielerorts brach Chaos aus. Wild geparkte Autos blockierten die Straßen, viele Besucher beranken sich und lieferten sich Schlägereien. 33 Tonnen Müll seien am Strand und in der Stadt hinterlassen worden, hieß es. Auch die hinzugerufene Polizei wurde der Lage nicht Herr. Trotz mehrfacher Aufforderung den Strand zu verlassen, blieben die meisten Besucher bis spät in die Nacht. Großbritannien ist das Land in Europa, die bislang am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Offiziellen Angaben zufolge sind bisher 43.000 an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung gestorben. Die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurden erst vor kurzem teilweise gelockert.