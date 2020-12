Sehen Sie im Video: 90-Jährige bekommt erste Injektion – Großbritannien startet Corona-Impfung.













Es ist nur ein kleiner Picks gewesen, den die 90-jährige Margaret Keenan in Coventry ertragen musste. Aber diese Injektion war von großem Interesse, denn es ist die erste Impfung und damit der Startschuss für das Corona-Impfprogramm, das am Dienstag in Großbritannien gestartet ist. In dem Land wird dafür das Vakzin von Pfizer und BioNTech verwendet. Eine Notfallerlaubnis machte den frühen Start dort möglich. Damit ist Großbritannien das erste westliche Land, das mit der Impfung der Bevölkerung begonnen hat. Es könnte der Anfang vom Ende der Pandemie sein. Und für die Großmutter und Frühaufsteherin Margaret Keenan könnte es auch eine Art vorweggenommenes Geburtstagsgeschenk gewesen sein: Denn in einer Woche wird sie 91.

