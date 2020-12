Sehen Sie im Video: Impfstart in zahlreichen EU-Ländern – Europol warnt vor gefälschten Impfstoffen.









Es wird der 27. Dezember 2020 sein, der Tag nach dem ungewöhnlich ruhigen Weihnachtsfest, der in die Geschichte der EU eingehen wird. Fast ein Jahr nach dem ersten bekannten Fall einer Coronavirusinfektion auf europäischem Boden, starteten am Sonntag in Deutschland und zahlreichen anderen EU-Ländern die Massenimpfungen gegen das Coronavirus. Zum Einsatz kommt dabei vor allem der vom Mainzer Unternehmen Biontech entwickelte Impfstoff, der in Kooperation mit dem US-Pharmakonzern Pfizer hergestellt wird. In Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Portugal wurde damit begonnen, das Vakzin zunächst an Pflegeheimbewohner, -Mitarbeiter und ältere Menschen zu verabreichen. Vorausgeeilt waren am Samstag bereits Ungarn und die Slowakei. Das Marktforschungsunternehmen Ipsos will herausgefunden haben, dass sich in den EU-Staaten teils deutlich weniger Menschen gegen Covid-19 impfen lassen möchten als in anderen Weltregionen. Demnach gaben durchschnittlich 73 Prozent der 18.500 weltweit Befragten im Oktober an, sich gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. In Frankreich waren es lediglich 54 Prozent, in Spanien 64, in Italien 65 und in Deutschland 69 Prozent. Verglichen mit einer Befragung drei Monate zuvor seien die Werte laut Ipsos sogar gesunken. Besonders hoch war die Bereitschaft in beiden Erhebungen in Indien, China und Südkorea. Anlässlich des Impfstarts am Sonntag warnte die europäische Polizeibehörde Europol indessen vor gefälschten Impfstoffen und anderen Straftaten im Zusammenhang mit Vakzinen gegen das Coronavirus. Den Mitgliedstaaten habe man bereits eine Warnmeldung übermittelt und sie dazu aufgerufen, sehr wachsam zu sein, sagte Europol-Direktorin Catherine De Bolle den Zeitungen der Funke Mediengruppe. So werde von Kriminellen ein Impfstoff angeboten, der nach Bezahlung gar nicht geliefert werde. Oder die Täter haben gefälschten Impfstoff angeboten. Wenn man Opfer eines solchen Betrugs werden sollte, könne dies natürlich ernste gesundheitliche Folgen haben. Zudem warnte De Bolle sie vor möglichen Diebstählen.

