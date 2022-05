von Nicole Simon Forscher wollen Impfstoffe nicht mehr spritzen, sondern auf die Nasenschleimhaut sprühen. So könnten sie nicht nur vor schweren Verläufen, sondern auch vor einer breiten Infektion schützen. Doch die Entwicklung ist kniffelig.

Stellen Sie sich vor, jemand versucht, in Ihre Wohnung einzudringen. Was macht mehr Sinn: den Eindringling an der Haustür abwehren? Oder ihn erst einmal hereinlassen, um ihn dann mit etwas Abstand in jedem einzelnen Zimmer zu suchen?

Falls Sie sich fragen, was dieser Vergleich soll: Es geht um unsere Corona-Impfstoffe. Die Spritzen in den Arm können zwar schwere Covid-19-Erkrankungen verhindern, aber nicht, dass man sich überhaupt infiziert. Ein Grund für diese Impfschutzlücke könnte der Ort sein, an dem die Spritze ansetzt. Genau das wollen einige Wissenschaftler nun ändern, und die Impfungen dort wirken lassen, wo sich das Virus Zutritt zum Körper verschafft: in der Nase.