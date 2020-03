Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Die Politik ist im Krisenmodus. Die Bürgerinnen und Bürger erleben die tiefsten Einschnitte in die Freiheiten, in die bürgerlichen Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Ärzte und Pflegekräfte und alle, die in den medizinischen Berufen arbeiten, bereiten sich auf die wohl größte Herausforderung in 75 Jahren vor. Wir haben schon viele Infizierte in Deutschland, und wir beklagen auch schon viele Tote. Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt. Damit unser Gesundheitssystem diese Herausforderungen meistert, müssen wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus, die Zahl der Infektionen, zu verlangsamen. Und wir müssen es schaffen, in diesem Zeitraum gleichzeitig die Intensivkapazitäten und die Behandlungsmöglichkeiten in den Krankenhäusern zu erhöhen."