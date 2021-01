Sehen Sie im Video: Krankenschwestern über ihren Kampf gegen Corona: "Das ist meine Motivation".









Hochbetrieb im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Dort liegen mehrere Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Viele von ihnen werden beatmet. Bei der Betreuung der Kranken müssen stets aufwendige Hygienemaßnahmen beachtet werden, auch zum eigenen Schutz. Das ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch eine psychische Belastung für die Pflegekräfte. Und das geht schon über Monate so. Miriam Blössner ist hier Gesundheits- und Krankenpflegerin: "Ich bin irgendwie ausgelaugt. Man gewöhnt sich aber auch so in Anführungsstrichen ein bisschen an alles irgendwie, an diesen Stresspegel, an die hohe Zahl von Patienten, die wir betreuen, auch an das Klientel, an dieses Sich-Ständig-Isolieren-Müssen. Man gewöhnt sich irgendwie dran, aber es ist eben trotzdem wie gesagt jeden Tag sehr anstrengend. Man muss auch wirklich ein bisschen Sorge haben, wenn Personal ausfällt, das begleitet mich auch jeden Tag so ein bisschen: Sind wir genug? Kann ich meinen Patienten heute gerecht werden? Ja, es laugt auf Dauer doch aus." Seit Beginn der Pandemie haben die deutschen Krankenhäuser nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft rund 150.000 Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt. Gerade die zweite Welle sei für die Krankenhäuser extrem belastend gewesen und sei es immer noch. Das empfindet auch die Pflegerische Leiterin der Intensivstation im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Dudu Dagli so: "Man möchte natürlich irgendwie auch demnächst auf die Normalität wieder zurückkehren. Wir würden einfach wünschen, dass wir nicht mehr so schwierige Fälle hier zu liegen haben, dass man einfach kurze Pause mal sich gönnen kann, weil die Arbeit so schwer ist, weil man einfach dieses ganze Leiden unter anderem miterleben muss. Wir brauchen einfach unseren Ausgleich." Zu dem allgemeinen Stress kommt die Unsicherheit, die mit dem Corona-Virus einhergeht. Meldungen von Mutanten und Krankenhausschließungen sind allgegenwärtig. Ihre Motivation, mit all diesen Dingen fertig zu werden, sei dennoch hoch, sagt Dagli: "Das Gefühl zu haben, dass ich im Moment so wichtig bin. Das ist meine Motivation. Ich sage, ja, du bist Krankenschwester. Du hast einen sehr, sehr wichtigen Beruf. Dann steh ich einfach mit Freude auf und komme hierher". Gemeinsam hoffen die Mitarbeiter nun auf die Wirkung der Corona-Impfungen. Und darauf, dass sich die Situation dann irgendwann enstpannt. Bis es soweit ist, wollen sie stark bleiben.

