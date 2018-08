Vor allem junge Menschen leiden immer häufiger unter Kurzsichtigkeit. Grund ist der häufige Blick auf Smartphone & Co. Kurzsichtige sehen Objektive in nächster Nähe gut, doch Dinge in der Ferne sind für sie verschwommen. Kurzsichtigkeit ist die neue Volkskrankheit und das schon von Kindesalter an! Mehr Zeit im Freien kann Abhilfe schaffen. Experten empfehlen regelmässige Vorsorgeuntersuchungen. Ihr könnt eure Augen auch trainieren. Schaut mehrmals am Tag bewusst 2 Minuten lang in die Ferne.