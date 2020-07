Sehen Sie im Video: Mallorca schließt "Ballermann" – Touristen reagieren mit Unverständnis.









Das war's schon wieder mit der Feierfreiheit auf Mallorca. Die Regionalregierung hat die Schließung dreier beliebter Party-Meilen angeordnet. Damit soll verhindert werden, dass betrunkene und damit leichtsinnig gewordene Touristen einander mit dem Coronavirus anstecken. Zuvor war Videomaterial aufgetaucht, das deutsche und britische Touristen beim Feiern ohne Gesichtsmasken und Abstand zeigte. In einem Fall war jemand zu sehen, der auf einem parkenden Auto herumsprang. Mallorca ohne Party? Julia und Anne aus Hamburg sind derzeit in Palma unterwegs: "Wir waren gestern auch schon hier und eigentlich war da eh fast gar nichts los und man ist gar nicht so vielen Menschen begegnet. Wir können es schon irgendwie verstehen, aber eigentlich ist es eher unnötig." "Es ist echt schade auch. Wenn man hierher kommt, eigentlich, ich find, es halten ich schon viele Menschen an die Regeln." Doch da waren die spanischen Behörden anderer Meinung. Und auch in Deutschland sorgt man sich. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag vor einer zweiten Welle und vor Leichtsinn im Urlaub gewarnt. Denn Touristen kommen nach den Ferien ja zurück in die Heimat - möglicherweise mit dem Coronavirus im Gepäck.