von Nicole Heißmann Senna: Der leuchtend gelb blühende Strauch enthält Wirkstoffe gegen Verstopfung und hilft als Abführmittel. Bei der Anwendung ist allerdings einiges zu beachten.

Senna: Dosis und Wirkung

Die Geschichte:

Die Senna, auch Sennes(pflanze) genannt, wurde schon in der Antike als Abführmittel genutzt, in Afrika wohl auch gegen Würmer. Der bis zu zwei Meter hohe Strauch mit den gelben Blüten gehört zu den Hülsenfrüchtlern, ist also mit Erbsen und Bohnen verwandt. Die Senna liebt es warm und trocken und kommt von Zentralafrika über Arabien bis nach Indien vor.

Anwendung und Anbau: