Die Coronavirus-Epidemie wird ihren Höhepunkt nach Einschätzung chinesischer Experten in 10 bis 14 Tagen erreichen. Laut dem Chef eines nationalen Expertenteams, der von den chinesischen Staatsmedien zitiert wird, müssten dafür aber vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden. In Wuhan, dem Ausgangsort der Epidemie, wurde nach weniger als zwei Wochen Bauzeit ein erstes von zwei Notkrankenhäusern eröffnet. Etwa 1400 medizinische Kräfte des Militärs betreiben das Behelfshospital mit rund 1000 Betten. Die Zahl der Todesfälle in China erhöhte sich auf 361 und die Zahl der dort bestätigten Infektionen kletterte auf über 17 000 Fälle. Den zehn in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen ging es am Montag soweit gut. Der Erreger war bei sieben Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto nachgewiesen worden. Zudem wurde ein Kind eines Erkrankten positiv auf den Virus getestet. Außerdem war das Virus bei zwei Passagieren festgestellt worden, die am Wochenende mit einem Bundeswehrflugzeug aus Wuhan zurückgeholt wurden.