In Deutschland ist der erste Fall des Coronavirus bestätigt worden. Das bayerische Gesundheitsministerium teilte am späten Montagabend mit, dass ein Mann in Starnberg, rund 30 Kilometer südwestlich von München, an dem Virus erkrankt sei. Der Patient befinde sich in einem "guten Zustand" und sei isoliert und unter ärztlicher Beobachtung, teilte die zuständige Task Force mit. Über das Alter oder die Nationalität des Patienten wurden keine Angaben gemacht. Er liegt vermutlich in einer Klinik in München. Menschen, die mit ihm in Kontakt gestanden hätten, wurden ausführlich über mögliche Symptome und Übertragungswege informiert, hieß es weiter. Das Virus, das Ende Dezember in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ausbrach, hat bisher mindestens 100 Menschen getötet und mehr als 2.800 infiziert.