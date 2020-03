Italien riegelt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Regionen und Städte im Norden des Landes ab. Die Maßnahmen sehen von, dass die am schwersten betroffene Region Lombardei, inklusive der Finanzmetropole Mailand, weder betreten noch verlassen werden darf, wie Premierminister Giuseppe Conte mitteilte. Dies gelte ebenfalls für 14 Provinzen in vier weiteren Regionen, darunter die Städte Venedig, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia und Rimini. Die Maßnahmen gelten bis zum 3. April. auf einer Pressekonferenz sagte Conte es werde keine Bewegung in oder aus diesen Gebieten geben, es sei denn aus nachgewiesenen, arbeitsbedingten Gründen, in Notfällen oder aus gesundheitlichen Gründen. Museen, Kulturzentren, Skigebiete und Schwimmbäder werden geschlossen. Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem dürfen keinen Urlaub nehmen. In Deutschland sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn es solle nun eine Meldepflicht für alle Coronavirus-Tests eingeführt werden, nicht nur - wie bislang - für diejenigen Tests, bei denen eine Infektion gefunden wurde.