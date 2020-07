Sehen Sie im Video: Auf dem Weg – britische Forscher entwickeln Covid-19-Impfstoff.





Dieser Piekser macht Hoffnung auf einen zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 noch vor Ende des Jahres. Denn die klinischen Tests des Pharma-Unternehmens AstraZeneca und der Oxford University scheinen erfolgreich zu sein. Patienten hätten nach Verabreichung eines Impfstoffs bereits in einem frühen Stadium Immunreaktionen gezeigt, so die Universität. Der Impfstoff trägt die Bezeichnung AZD1222 und soll keine ernsthaften Nebenwirkungen hervorrufen. Leichte Nebenwirkungen hätten einige Testpersonen mit Paracetamol lindern können. Die stärkste Immunreaktionen hätten Probanden gezeigt, die zwei Dosen erhalten hätten. Trotz der guten Aussichten haben die Forscher darin erinnert, dass sich das Projekt weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Andrew Pollard ist an der Studie beteiligt: "Wir warten ja immer noch auf die Beantwortung der wichtigsten Frage: Kann das Mittel die Erkrankung verhindern? Wir haben bei den klinischen Tests zwei Gruppen. Die eine bekommt diesen neuen Impfstoff, die anderen bekommen einen Kontrollimpfstoff, die nicht gegen das Coronavirus schützen kann. Wir müssen jetzt herausfinden, ob die Gruppe mit unserem Impfstoff geschützt sind oder nicht." Die University of Oxford entwickelt und für das Unternehmen AstraZeneca lizenziert, das die Tests durchführt. Die Testgruppe bestand aus 1077 gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 55 Jahren ohne Covid-10-Vorerkrankung. Die Versuchsergebnisse wurden in der Medizinzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht.