Sehen Sie im Video: Schweiz geht ungewöhnlichen Weg – mit Corona-Schnelltest auf die Skipiste. Kostenlos und freiwillig. In der Nähe von St. Moritz, in Suoz im Schweizer Kanton Graubünden hat man am Freitag mit Corona-Massentests begonnen. Auf diesem Weg wollen die Schweizer Behörden die Pandemie in den Griff bekommen und zum einen die Bevölkerung schützen, aber zum anderen die Wirtschaft nicht abwürgen. Und ganz oben mit dabei ist natürlich der Wirtschaftsfaktor Wintersport. Skifahrer Claudio Duschletta bewertet die Schweizer Strategie auf jeden Fall positiv: "Nun, ich bin damit voll einverstanden. Es tut mir leid für die anderen Länder, aber ich denke, mit unserem System, mit unseren Schutzmaßnahmen ist das Skifahren sicher, und deshalb stimme ich der Regierung völlig zu, dass sie entschieden hat, die Skigebiete offen zu halten. Hoffentlich werden sich die Leute an die Regeln halten, dass man weiterhin Skifahren kann und das so sicher wie möglich." Denn während in der Schweiz die Lifte laufen hat man sich in den Nachbarländern, wie Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland vorerst dafür entschieden, den Skibetrieb auszusetzen. Aber auch in der Schweiz bleibt man vorsichtig. In Graubünden sind zum Beispiel zurzeit die Restaurants auf den Pisten noch geschlossen.

Schweizer Behörden wollen die Corona-Pandemie in den Griff bekommen und zum einen die Bevölkerung schützen, aber zum anderen die Wirtschaft nicht abwürgen. Deshalb gibt es dort kostenlose, freiwillige Corona-Massentests.

