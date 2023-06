Ein Spender mit kostenlosem Sonnenschutzcreme an einem Strand in den Niederlanden. Foto

Im Nachabrland fragte man sich: Was lässt sich mit den in der Corona-Pandemie an den Stränden aufgestellten Spendern für Desinfektionsmittel machen? Eine Hautärztin hatte da eine gute Idee.

In den Niederlanden können Menschen in diesem Sommer an zahlreichen Orten kostenlos Sonnencreme erhalten. Bereits an diesem Wochenende war das auf einem Festival sowie im Stadtpark der Stadt Breda der Fall, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete.

Stiftung Warentest Marke gegen Eigenmarke - ähnliche Qualität, unterschiedlicher Preis 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Sonnencreme Die Sonnencreme von La Roche-Posay ist "gut" (1,6), kostet aber stolze 23 Euro für 250 Milliliter. Die Handelsmarke Today von Rewe ist sogar "sehr gut" (1,3) und kostet nur 3,50 Euro für 300 Milliliter. Mehr

Auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden werden nun nämlich Sonnencreme-Spender aufgefüllt, damit jeder sich ausreichend vor der Sonne schützten kann – kostenlos. Das Krankenhaus Venlo-Venray etwa, unweit der deutschen Grenze, versorgt zusammen mit einer Krankenkasse und mehreren Gemeinden 120 Grundschulen mit Sonnencreme-Spendern.

Sonnencreme in Desinfektionsmittelspendern

Eine Hautärztin der Venloer Klinik sei auf die Idee gekommen, die während der Corona-Pandemie an vielen Orten – besonders an den öffentlichen Stränden – aufgestellten Spender für Desinfektionsmittel nun für Sonnencreme zu nutzen, sagte die Kliniksprecherin dem NOS. Insbesondere Hautkrebs ist derzeit in den Niederlanden auf dem Vormarsch. Eincremen ist der beste Schutz und wichtig sei, dass bereits Kinder sich dies angewöhnten.

Das Unternehmen "Sundo" hat sich in den Niederlanden und Belgien mittlerweile auf das Aufstellen von Sonnencreme-Spendern spezialisiert. Gründer Ybe Heemskerk kam mit einem Freund vor zwei Jahren auf die Idee, als sie in der Sonne saßen. "Mein Vater ist schon einige Male an Hautkrebs erkrankt, deshalb halte ich es für sehr wichtig, dieser Krankheit vorzubeugen", sagte Heemskerk.

"Es kostet Geld, ein paar Tausend Euro, aber wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig", sagte Stadtrat Jacco Knape vom Badeort Katwijk an der Nordsee dem Sender NOS. "Wir sehen Menschen, die die Sonne ungeschützt genießen, und in Katwijk ist das überdurchschnittlich häufig, und das ist nicht gut."

Quellen: NOS, Anbieterfirma Sundo, DPA