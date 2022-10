Der Nobelpreis für Medizin 2022 geht an Svante Pääbo . Wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag mitteilte, wird der schwedische Wissenschaftler für seine Entdeckungen im Bereich der Genom- und Evolutionsforschung ausgezeichnet. Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählt die Sequenzierung eines kompletten Neandertaler-Genoms, um die Verbindung zwischen ausgestorbenen Hominiden und dem modernen Menschen aufzudecken. Pääbo forscht derzeit am Max-Planck-Institut in Leipzig. In einer ersten Stellungnahme auf der Webseite der Max-Planck-Gesellschaft schrieb deren Präsident Martin Stratmann, Pääbos Arbeiten hätten das Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert. Mit Pääbos Auszeichnung kann sich der Wissenschaftsstandort Deutschland direkt zum Auftakt der diesjährigen Nobelpreiswoche über Aufmerksamkeit freuen. Der Preis, der zu den prestigeträchtigsten der wissenschaftlichen Welt gehört, ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 920 Millionen Euro, dotiert.