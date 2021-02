Am 11. Februar 2009 (11.2.!) haben das Europäische Parlament, der Rat der EU und die Europäische Kommission den jährlichen "Europäischen Tag des Notrufs" ins Leben gerufen, um die 112 bekannter zu machen.

Wahrscheinlich würde vielen Menschen eher die nordamerikanische Notrufnummer 911 in den Kopf kommen, als dass ihnen einfallen würde, mit welcher Nummer sie etwa in Frankreich Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei erreichen können. Obwohl der Tag des Euronotrufs seit zwölf Jahren existiert, weiß kaum jemand davon. 112 ist einfach nicht so "sexy" wie 911, die Nummer, der eigene Songs gewidmet wurden (etwa von Wyclef Jean und Mary J. Blidge: "911", veröffentlicht im Jahr 2000) oder seit Nine Eleven, dem 11.9.2001, auch zahlreiche Filmtitel. Das Datum für die Anschläge des islamistischen Terrornetzwerks al-Qaida auf das World Trade Center und zwei weitere Ziele wurde nicht zufällig gewählt. Aber immerhin wird die 112 in Kanada und den Vereinigten Staaten auf die Notrufnummer 911 weitergeleitet.

Nationale Notrufnummern bleiben in manchen europäischen Ländern erhalten, doch die 112 gilt parallel. In der Europäischen Union, Andorra, auf den Färöer-Inseln, in Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei, Vatikanstadt, Bosnien und Herzegowina und Russland werden damit Rettungskräfte alarmiert. Selbst in Israel, Kasachstan und afrikanischen Ländern wie Simbabwe und in Teilen von Südafrika hilft die 112 weiter.

Priorisierung der 112 auf Handys – vor 110

Hat ein Mobiltelefon keinen Empfang im Netz der eigenen SIM-Karte, wird das Wählen der 112 automatisch über ein Fremdnetz vermittelt. Ein solcher Notruf hat im Mobilfunknetz größte Priorität, im Notfall wird sogar eine andere Verbindung dafür getrennt. Diese Bedeutung gilt für andere Notrufnummern in der Regel nicht, nicht einmal für die 110, in Deutschland die Nummer der Polizei. Die 112 ist Systembestandteil der sogenannten GSM-Spezifikation und weltweit bei allen Mobiltelefonen als Notrufnummer anwendbar.

Die wachsende Bekanntheit des Euronotrufs als eine gemeinsame Notrufnummer macht die 112 überdies zu einem Symbol für die Europäische Union.