Diese Pflanzen halten Insekten/Mücken fern. Ein lauer Sommerabend und schon wieder brummt es am Ohr. Wie nervig! Doch es müssen nicht immer gleich chemische Präparate sein, um Insekten loszuwerden. Viele Pflanzen und Kräuter wirken fast genauso gut wie ein Anti-Insekten-Mittel.1. Echter LavendelDie immergrüne Pflanze wirkt gut gegen Fliegen. Der Duftstoff verschreckt außerdem Mücken, Zecken und Läuse.2. BasilikumGegen Mücken und Fliegen soll dieses Kraut besonders wirksam sein. Noch dazu ist es praktisch zum Kochen.3. RingelblumeDie schöne Blume wirkt abschreckend auf Mücken und Läuse. Positiver Nebeneffekt: Sie bietet eine Nektarquelle für Bienen und Hummeln.4. KatzenminzeWie ihr Name schon sagt: Diese Pflanze ist besonders beliebt bei Katzen. Viele Vierbeiner werden ganz närrisch, wenn sie länger an Katzenminze riechen. Das in der Pflanze enthaltene Nepetalacton soll Mücken auf Abstand halten.5. PfefferminzeSpinnen, Mücken und Ameisen mögen Pfefferminze nicht. Der intensive Geruch schreckt die lästigen Insekten ab.6. RosmarinNicht nur in der Küche ein wahrer Helfer: Rosmarin vertreibt auch Flöhe und Zecken. Deswegen ist es besonders in Haushalten mit Haustieren geeignet.Bonus-Tipp: SalbeiWer keine Schnecken im Garten haben will, sollte Salbei anpflanzen. Insbesondere als Beetumrandung hält die intensive Duftwolke Schnecken dauerhaft fern.Wollen Sie mehr rund um das Thema Garten und Gartenarbeit erfahren, schauen Sie doch mal hier vorbei: