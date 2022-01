Sehen Sie im Video: Ärzte transplantieren Schwerkrankem erfolgreich ein genverändertes Schweineherz.









Medizinern der US-amerikanischen Universität Maryland haben zum ersten Mal einem Menschen erfolgreich ein genverändertes Schweineherz eingesetzt. Wie die Ärzte am Montag mitteilten, gehe es dem Patienten gut. Das Herz funktioniere einwandfrei, es gebe bislang keine Abstoßungsreaktion. Bei dem Schwein waren zuvor mehrere Schweinegene ausgeschaltet und menschliche Gene eingeschleust worden. Der Patient erhielt außerdem ein experimentelles Medikament, das die Abstoßung verhindern soll. Der 57-jährige Mann hatte zuvor an einer Herzkrankheit im Endstadium gelitten. Da er für eine Transplantation eines Spenderherzes nicht zugelassen wurde, war diese Behandlung die einzige Option. In den meisten Ländern fehlt es an Spenderorganen. Deshalb überlegen Mediziner schon seit längerem, auf Organe von Schweinen zurückzugreifen. Sie sind denen des Menschen relativ ähnlich. Bislang scheiterten die Transplantation aber oft, da die Organe vom Patienten abgestoßen wurden.

