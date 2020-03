Das große weiße Schiff mit dem großen roten Kreuz, das am Montagabend im Hafen von New York einlief, wurde dort sehnsüchtig erwartet. Es handelt sich um das Lazarettschiff "USNS Comfort", der US-Navy. Auf dem Schiff sollen Patienten versorgt werden, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Um so in den Krankenhäusern der Stadt Platz für Coronavirus-Patienten zu machen. Das schwimmende Militär-Krankenhaus hat 1000 Betten und zwölf Operationssäle. Zum letzten Mal hatte es nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York angelegt. Damals wurden auf dem Schiff Ersthelfer versorgt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio dankte US-Präsident Donald Trump dafür, dass er das Militärschiff nach New York kommandiert hat. Es sei ein Zeichen der Hoffnung. Allerdings ist auch klar, dass ein Militärschiff bei weitem nicht ausreichen wird, um die Lage in New York nachhaltig zu entspannen. Den Höhepunkt der Corona-Krise in New York erwarten die Experten in zwei bis vier Wochen. Bis dahin sollen in Hallen und Kongresszentren mehrere provisorische Krankenhäuser mit mehreren tausend Betten eingerichtet werden. Schon jetzt gilt New York als ein Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA.