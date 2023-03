von Ilona Kriesl Der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben liegt in uns selbst – davon ist der Psychologe und Glücksforscher Tobias Rahm überzeugt. Im Interview mit dem stern erklärt Rahm, wie ein zufriedenes Leben gelingen kann, was "Glückskiller" sind und wann er mit seinen Ratschlägen auch an Grenzen stößt.

Herr Rahm, Sie forschen zu Glück im Leben und untersuchen Maßnahmen, die uns glücklicher machen sollen. Kein leichter Job in diesen Zeiten, oder?

Im Gegenteil. All die Krisen und Herausforderungen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben und teils immer noch erleben, erleichtern vielmehr meine Arbeit. Themen wie Wohlbefinden und Glück sind dadurch mehr in den Fokus gerückt – und das Bewusstsein gestiegen, dass wir uns mehr darum kümmern sollten.