O-Ton Stefan Brockmann, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg: "Unser Index-Fall, so nennen wir ja immer den ersten Patienten, der war auf eine Italienreise vom 17. bis zum 21. Februar, Montag bis Freitag, in Mailand mit seiner Lebensgefährtin. Er ist dann zurückgereist am Freitag. Am Samstag dann, am Sonntag Entschuldigung, am Sonntag gegen 13 Uhr Husten entwickelt. Und dann, am nächsten Morgen nach dem Aufstehen, hatte er erhöhte Temperatur, Fieber. Das hat sich dann sozusagen etwas ausgewachsen. Er hat gesagt. Okay, also, ich bin krank. Und er hat sich dann am Dienstagmorgen beim Gesundheitsamt gemeldet." O-Ton Manne Lucha (Grüne), Gesundheitsminister Baden-Württemberg: "Es ist tatsächlich ein Einzelfall. Die Kontakte konnten ermittelt werden. Es handelt sich insgesamt um 13 Kontakte, die alle schon kontaktiert wurden." O-Ton Edgar Wolff, Landrat Landkreis Göppingen: "Für alle ist auch verfügt, dass sie zu Hause bleiben, da sie damit auch keine Ansteckungsgefahr weitergeben können. Wir glauben, dass wir mit diesen beiden Maßnahmen den Patienten zu isolieren. Die Kontaktpersonen zu isolieren, dass wir damit die geeigneten Maßnahmen ergriffen haben, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern." O-Ton Isolde Piechotowski, Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg: "Die Influenza kommt jedes Jahr. Man kann davon ausgehen, dass ein Teil der Bevölkerung immun ist und aus unserer Sicht ein zu kleiner Teil durch Impfungen geschützt. Das Coronavirus trifft auf eine völlig naive Bevölkerung. Es kann wirklich jeden treffen, weil keiner im Vorfeld abwehrt, Mechanismen dagegen hat." O-Ton Manne Lucha (Grüne), Gesundheitsminister Baden-Württemberg: "Bei den über 50-Jährigen waren die Verläufe etwas härter als bei den Jüngeren. Das ist auch schon der allgemeine Hinweis Risiko Disposition. Wenn man älter ist, ist man auch etwas anfälliger. Kinder stecken das in der Regel gar nicht so schlecht weg."