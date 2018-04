Ob Tripper, Syphilis oder Chlamydien: Die Symptome sexuell übertragbarer Infektionen (STI) sind vielfältig. Einige lösen jedoch nur schwache oder auch überhaupt keine Symptome aus.

Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) weisen vor allem sechs Symptome auf eine mögliche Infektion mit Geschlechtskrankheiten hin:

Eine Geschlechtskrankheit kann sich – bei Frauen wie bei Männern - in ungewöhnlich starkem, verändertem oder übelriechenden Ausfluss äußern. Brennen oder jucken die Geschlechtsteile oder bereitet das Wasserlassen Schmerzen, sind das auch mögliche Hinweise auf eine STI. Bestimmte Geschlechtskrankheiten führen zu Hautveränderungen: Es bilden sich Bläschen, Warzen oder Geschwüre an den Geschlechtsteilen, an den Lippen oder am restlichen Körper. Klingen die Symptome ab, sollte keinesfalls von einer Heilung ausgegangen werden. Unter Umständen "versteckt" sich der Erreger lediglich im Körper und kann erneut zu Symptomen führen. Zusätzlich können Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder auch Blutungsstörungen bei der Frau Symptome einer Geschlechtskrankheit sein. Diese können sich in viele Facetten bemerkbar machen: Entweder bleibt die Menstruation aus, ist extrem unregelmäßig oder es kommt zu Zwischenblutungen. Auch allgemeine Krankheitszeichen, die nicht zwingend mit einer STI assoziiert sind, können durch sie ausgelöst werden: Erbrechen, ständige Müdigkeit und auch Appetitlosigkeit zählen dazu.