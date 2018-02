Die Ozeane bedecken 72 % der Erdoberfläche. Unsere Körper bestehen zu 70 % aus Wasser. Wir überleben nur zwei Tage ohne Wasser. Wasser ist die Quelle unseres Lebens. Doch es gelangt mehr und mehr Plastik in unsere Meere. Die Ströme nehmen dieses Plastik auf und kreieren eine "Plastik-Suppe". Peter Siegel informiert junge Menschen seit sieben Jahren über die Fakten dieser Suppe.







"Plastik-Suppe" ist nur ein bekannter Name für die weltweit bekannteste Art der Plastikverschmutzung. Es sieht eben aus wie eine Plastiksuppe, wenn man im Ozean schwimmt. Dann schwimmt man im Plastik. Wir leben in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, Plastik zu nutzen. Das Problem ist nicht unbedingt, dass das Plastik im Ozean landet. Das Problem ist der Prozess davor. Wir produzieren soviel Plastik, weil wir alles günstig haben wollen.







Diese große Menge Plastik, die unsere Ozeane überschwemmt, die kommt nicht von Schiffen oder von Menschen, die Müll am Strand liegen lassen. Fast 80 % kommen aus dem Inland, wo wir jeden Tag drüber stolpern. Menschen, die jeden Tag nur ein Stück Plastik auf den Boden schmeißen, produzieren acht Milliarden Kilo, acht Millionen Tonnen Plastik, die jährlich in den Meeren landen.







Die schnelle Urbanisierung und Globalisierung haben zu dem schnellen Anstieg des Mülls beigetragen, der mit den Haushalts- und Industrieabwässern in die Ozeane gelangt.







Wenn man eine hohe Bevölkerungsdichte gepaart mit einem schlechten Müllmanagement hat, dann entwickeln sich "Hotspots". Und einer dieser Punkte liegt in Asien.







Dort sind acht von zehn der verschmutztesten Flüsse weltweit. Der dreckigste ist der Citarum in Indonesien.







Deswegen sollte man jetzt nicht die anderen Flüsse außer Acht lassen, wo es auch große Probleme mit der Müllwirtschaft und der Verschmutzung gibt. Wir wissen aus den Niederlanden, dass zehn Artikel immer wieder zu unseren Stränden zurückkommen und dazu gehören viele Einwegartikel aus Kunststoff.







In den Niederlanden wurden drei Frauen zu Erfinderinnen. Sie entschieden sich, das Problem mit den wachsenden Müllbergen in den Flüssen anzugehen.







Wir haben darüber nachgedacht, wie man Plastik auffängt, ohne die Schiffe zu stoppen und kamen zu dem Ergebnis, dass es kein fester Gegenstand sein konnte.

Die "Great Bubble Barrier" ist eine Barriere aus Luftblasen, die den Müll in den Flüssen aufhält. Das geschieht durch ein Rohr mit Löchern, das auf dem Boden des Flusses liegt.

Die Luft strömt dort raus und verhindert, dass der Müll weiterfließt und schiebt ihn zur Seite. Mit der "Great Bubble Barrier" möchten wir erreichen, das möglichst wenig Plastik die Flüsse erreicht. Diese Erfindung kann nicht nur in den Niederlanden eingesetzt werden, sondern überall. Wir haben zum Beispiel Kontakt mit der Stadt Venedig, aber wir würden auch nach Asien gehen.







Haben wir zu lange mit dem Handeln gewartet?





Wenn man über die Plastikverschmutzung spricht, denken die meisten Menschen an die Ozeane. Einer der letzten Orte an dem wir gesucht haben, war unser Körper. Ich glaube, dass es wichtig ist, in unserer Umgebung nach Kunststoffpartikeln zu suchen, die in unseren Blutkreislauf gelangen können. Wir können sie einatmen oder mit dem Essen aufnehmen und darüber brauchen wir definitv mehr Informationen.





Die "Plastiksuppe" ist ein komplexeres Problem, als wir ursprünglich gedacht haben.

Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen.





Warum ich jeden Tag ein Teil aufhebe? Weil ich weiß, dass das den Unterschied ausmacht. Egal, wie klein dieses Stück ist. Es gibt keine einzelne Person oder keine einzelne Gruppe, die Schuld daran hat. Wir haben dieses Problem als Gesellschaft zusammen erschaffen, also müssen wir es zusammen lösen. Politiker, Firmen, Konsumenten.







Alles was wir tun müssen, ist den ersten Schritt zu machen.