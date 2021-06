Großbritannien steht vor einer neuen Infektionswelle. Schuld daran ist die Virusvariante Delta. Auch in den Schulen bereitet die Mutante laut einem Medienbericht große Probleme.

Die besonders ansteckende Virusvariante Delta lässt die Fallzahlen in Großbritannien steigen und sorgt auch in den Schulen des Landes zunehmend für Probleme. Wie die "Sunday Times" berichtet, breitet sich das Virus unter Schülerinnen und Schülern derzeit rasant aus. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen der britischen Gesundheitsbehörde Public Health. Demnach stieg die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen binnen einer Woche um 70 Prozent. In der Altersklasse 10 bis 14 Jahre gab es demnach ein Plus von 56 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf die Woche bis einschließlich 20. Juni im Vergleich zur Vorwoche.

Rund 16.100 Schülerinnen und Schüler verpassten demnach den Unterricht wegen einer Corona-Infektion. In der vorherigen Woche waren es noch 10.600 – ein Plus von 5.500 Fällen. Zudem mussten sich Zehntausende wegen eines möglichen Risikokontakts in Quarantäne begeben. Insgesamt fehlten damit rund 216.000 Schülerinnen und Schüler im Unterricht, heißt es in dem Bericht.

In Großbritannien macht die Virusmutante Delta bereits mehr als 90 Prozent aller Neuinfektionen aus. Auch die Fallzahlen ziehen an. Zuletzt meldeten die Behörden mehr als 14.600 neue Fälle binnen eines Tages. Das Virus zirkuliert überwiegend unter Ungeimpften oder Menschen ohne vollständigen Impfschutz. Vor allem nach nur einer Impfdosis ist die Schutzwirkung gegen Delta noch nicht besonders effektiv, zeigen Untersuchungen. Experten betonen daher die Wichtigkeit der Zweitimpfung. In Deutschland wägt die Ständige Impfkommission (Stiko) derzeit ab, ob der Impfabstand zwischen erster und zweiter Dosis angesichts der befürchteten Ausbreitung der Delta-Variante verkürzt werden sollte.

Schulen als "Inkubationszentren"

Schulen seien "Inkubationszentren für die neue Delta-Variante", sagte Steve Chalke von der Wohltätigkeitsorganisation "Oasis Charitable Trust", die sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Der Trend in den Schulen zeige seit drei Wochen nach oben. "Wir haben offensichtlich noch nicht die Spitze dieser dritten Welle erreicht", so Chalke. Kevin Courtney, Co-Generalsekretär der Lehrergewerkschaft National Education Union, warnte vor einer Vervielfachung der Fälle.

Zahlreiche Infektionsfälle in Schulen gibt es unter anderem in Bristol, einer knapp 500.000-Einwohner-Stadt im Südwesten Englands. Nach Angaben der "Bristol Post" melden dort derzeit 68 Schulen mindestens einen Corona-Fall. Zwei Wochen zuvor seien es noch 25 Schulen gewesen. In Großbritannien gilt in Schulen und Bildungseinrichtungen derzeit keine pauschale Maskenpflicht. Die Behörden behalten es sich aber vor, diese zeitlich befristet einzuführen, sollte es lokal zu Ausbrüchen kommen.

Delta in Deutschland

Die Delta-Variante des Coronavirus ist längst auch in Deutschland angekommen und wird nach jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit in 15 Prozent aller untersuchten Proben nachgewiesen. Nach Einschätzung des Immunologen Carsten Watzl wird die Variante im Juli in Deutschland die 50-Prozent-Marke überschreiten, wie er dem ZDF sagte. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie schätzt, dass sich die Variante im Herbst auch hierzulande ausbreiten wird. Seiner Ansicht nach werde es dann vor allem Ausbrüche in Schulen und Betreuungseinrichtungen geben.

Delta infiziere gerade die Jüngeren, weil die Älteren durch Impfungen geschützt seien, sagte Watzl im ZDF-Morgenmagazin. "Bei den Kindern ist halt das Problem, dass sie zwar ein geringes Risiko haben für einen schweren Verlauf, aber auch sie werden infiziert." Eltern sollten sich deshalb überlegen, ob sie ihr Kind nicht doch impfen lassen wollen.

In Deutschland ist einzig der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für diese Altersgruppe jedoch nicht pauschal. Eine Empfehlung gibt es lediglich für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen, darunter Adipositas oder Herz-Erkrankungen, oder Kinder, die im Umfeld von besonders gefährdeten Personen leben und die sich nicht selbst schützen können.

Quelle: Sunday Times / ZDF / Department for Education (UK) / Robert Koch-Institut (RKI) / Agentur DPA