Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Großbritannien die Dosis eines Corona-Impfstoffs erhalten haben. Nun hat das Land einen weiteren Meilenstein erreicht: Es wurden mehr als 30 Millionen Impfungen verabreicht.

Mehr als 30 Millionen Covid-Impfstoff-Dosen wurden in ganz Großbritannien ausgegeben. Das zeigen Daten der Regierung, wie die britische "Metro" berichtet. Bis Sonntagabend wurden landesweit 27.997.976 erste Dosen des Covid-Impfstoffs ausgegeben und 2.281.384 zweite Dosen verabreicht.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock bedankt sich auf Twitter bei allen, die an der Impfkampagne beteiligt sind. Er schreibt: "Mehr als 30 Millionen Impfstoff-Dosen sind jetzt in ganz Großbritannien ausgeliefert worden. Der Impfkampagne zeigt das Beste von Großbritannien – danke an das beteiligte Team." Er lobt auch die "fantastische Arbeit" und "riesige Teamleistung", die dazu führte, dass am vergangenen Sonntag mehr als 1,8 Millionen Corona-Tests stattgefunden haben.

Anzahl Corona-Toter auf Tiefstand

Wie die "Metro" berichtet, zeigen weitere Regierungsdaten, dass am Sonntag die niedrigste Anzahl von täglichen Corona-Todesfällen seit dem 13. September aufgezeichnet wurde, nachdem 16 Menschen an dem Virus gestorben waren. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist über das Wochenende aufgrund einer Verzögerung bei der Aufzeichnung von Daten typischerweise niedriger. In den 24 Stunden zuvor wurden 440 Menschen mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert, sodass die Gesamtzahl der Corona-Patienten bei 6162 liegt. Von diesen benötigen 830 ein Beatmungsgerät.

Alle Erwachsenen sollen bis zum 31. Juli geimpft sein

Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Großbritannien nun zumindest ihre erste Dosis eines Corona-Impfstoffs erhalten haben. Die Regierung beabsichtigt, alle Erwachsenen im Land bis zum 31. Juli impfen zu lassen.

Die "Metro" berichtet, dass Premierminister Boris Johnson trotz der positiven Aussichten warnte, dass Großbritannien sich "keinen Illusionen hingeben" solle, dass eine dritte Welle nicht "auch an unsere Küsten gespült wird". Er erwarte, dass Großbritannien bald die Auswirkungen der Infektionswelle spüren werde, die bereits eine Reihe von Ländern in Europa dazu gezwungen hat, wieder strenge Abriegelungsmaßnahmen zu verhängen.

