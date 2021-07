So hoch sind die Corona-Inzidenzen in Europa und dem Rest der Welt

Die Corona-Infektionszahlen fielen zuletzt in vielen europäischen Ländern äußerst unterschiedlich aus. Eine Übersicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gilt in der Politik wie auch in der Wissenschaft nach wie vor als ein entscheidender Wert zur Bewertung des Pandemie-Geschehens. Die Abwägung von Corona-Schutzmaßnahmen, zum Beispiel der Einsatz der sogenannten Notbremse, ist in Deutschland an bestimmte Inzidenz-Schwellwerte gekoppelt, die Infektionsrate in einem anderen Land ist zudem mit entscheidend dafür, on ein Land als Risikogebiet eingestuft wird, wie zuletzt etwa Spanien und Zypern - was wiederum bestimmte Regeln für Quarantäne und Einreise mit sich bringt.

Die untenstehende Karte zeigt, wie unterschiedlich die Inzidenzen zuletzt in verschiedenen Ländern ausfielen.

Infografik: Corona-Inzidenzen in Europa

Falls die Grafik nicht dargestellt wird, klicken Sie bitte hier:

Hinweis: Sie können aus dem Kartenausschnitt herauszoomen, um weitere Länder zu sehen. Per Klick auf ein Land erhalten Sie mehr Informationen.

Angesichts steigender steigender Impfquoten wird allerdings darüber diskutiert, wie viel Aussagekraft die Infektionszahlen allein noch haben, da die Immunisierungen nach bisherigen Erfahrungen selbst bei Infektion wirksam gegen einen schweren Krankheitsverlauf schützen, eine Ansteckung also in dem Fall nicht mehr so gefährlich ist, wie noch vor einem Jahr. Das Robert Koch-Institut erwägt daher zum Beispiel, Hospitalisierungen, also Krankenhauseinweisungen als zusätzlichen Leitindikator einzuführen.

