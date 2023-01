von Eugen Epp Haarausfall treibt viele Männer nahezu in den Wahnsinn – ein Grund dafür könnten Softdrinks und andere zuckerhaltige Getränke sein. Diesen Zusammenhang hat eine Studie in China ergeben.

Vor allem unter Männern ist Haarausfall ein großes Thema. Laut manchen Studien sind in Deutschland 80 Prozent der Männer mehr oder weniger stark davon betroffen – manche schon im jungen Alter. Das ist meistens erbbedingt, aber auch Stress oder Mangelerscheinungen können ein Grund sein.

Chinesische Forschende haben einen weiteren möglichen Grund ausgemacht: Haarverlust könnte auch mit dem Konsum zuckerhaltiger Getränke zusammenhängen. Das hat eine neue Studie der Tsinghua University in Peking ergeben, die im Fachjournal "Nutrients" erschienen ist. Die Wissenschaftler:innen führten eine Online-Umfrage unter 1028 chinesischen Männern durch. Dabei wurden unter anderem Fragen zur Verfassung ihrer Haare und zu diversen Lebensgewohnheiten gestellt.

Höheres Haarausfall-Risiko bei Softdrink-Konsum

Bei der Auswertung zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Haarausfall bei Männern und zuckerhaltigen Getränken – also zum Beispiel Cola und Energy-Drinks, aber auch Säfte oder gesüßte Tees. Schon geringe Mengen können demnach einen negativen Effekt haben. Laut der Studie leiden schon Männer, die durchschnittlich nur ein zuckerhaltiges Getränk am Tag konsumieren, 30 Prozent häufiger an Haarverlust. Besonders stark betroffen waren junge Männer im Alter zwischen 13 und 27 Jahren.

Je mehr dieser Getränke getrunken wurden, desto mehr stieg das Haarausfall-Risiko an. Wer in der Woche mehr als drei Liter an süßen Getränken trinkt, hat schon ein um 42 Prozent gesteigertes Risiko im Vergleich zu Männern, die komplett darauf verzichten. Allerdings ist noch nicht klar belegt, ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang zwischen Softdrinks und Haarausfall besteht.

Der Verzicht kann dennoch nicht schaden – schließlich haben die stark gesüßten Getränke auch andere negative Effekte, die bestens belegt sind. Unter anderem führen sie zu Übergewicht und schaden den Zähnen. Sogar mit einem erhöhten allgemeinen Sterblichkeitsrisiko werden die Softdrinks durch wissenschaftliche Studien in Verbindung gebracht.

Quelle: Nutrients / "New York Post" / RBB

