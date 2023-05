von Diana Helfrich Wer Hämorrhoiden hat, leidet doppelt und dreifach: Es tut irre weh, man mag nicht drüber sprechen und dann ist da noch das Thema Hygiene.

Aus meiner Zeit in der Apotheke weiß ich: Für die Person im weißen Kittel ist eine Hämorrhoide ein Zipperlein wie jedes andere auch. Aber für die Kunden ist sie das nicht. Wie viel Überwindung es kostet, "Ich brauch’ was gegen Hämorrhoiden" zu sagen, konnte ich immer wieder in den Gesichtern mir gegenüber sehen. Dabei hat längst nicht jeder, der diesen Satz ausspricht, auch ein Hämorrhoidalleiden. Es gibt zahlreiche andere Gründe für Pojucken oder Schmerzen, etwa ein Analekzem oder auch eine Wurmerkrankung (ja, die bekommen nicht nur Kinder, die im Spielplatzsand wühlen und Händewaschen für sich ablehnen!). Und auch ein Fremdkörpergefühl kann andere Ursachen haben.