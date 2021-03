Die Hamburger Asklepios Kliniken melden vermehrt Kinder und Jugendliche, die wegen schweren Krankheitsverläufen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stationär behandelt werden müssen. Durch die britische Mutation des Virus seien mehr Minderjährige in Gefahr.

Die Hamburger Asklepios-Kliniken zählen immer mehr Fälle von Babys und Kleinkindern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Man bereite sich auf einen größeren Ansturm vor, der – wie in England – auf die britische Mutation zurückgehe.

Babys und Kleinkinder mit Corona infiziert

In Hamburger Kliniken werden auch mit dem Coronavirus infizierte Babys und Kleinkinder behandelt. "Wir haben in dieser Woche sowohl ambulant wie auch stationär Kinder im Alter von wenigen Wochen bis vier Jahren in unserem KinderHeidberg (Anm. d. Red.: Eine Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Asklepios Klinik Nord) behandelt, die an einer Covid-19-Infektion erkrankt sind", sagte Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz auf RTL-Anfrage. Keines musste bisher beatmet werden.

"Alle Kinder wurden in gebessertem Gesundheitszustand wieder entlassen." Die Klinik beobachte jedoch besorgt die Entwicklung der Infektionszahlen insbesondere bei Kindern. Im Kreis Stormarn war ein vierjähriges Kind mit einer Corona-Infektion gestorben.

Vermehrt schwere Krankheitsverläufe

Auch der Infektionsverlauf selbst habe sich verändert. "Wir sehen, wie auch schon in England mit dem Auftreten der Virusmutation, vermehrt deutlich kränkere Kinder", so der Sprecher. Die Entwicklung beobachten die Ärzte des Hamburger Krankenhauses mit Sorge und bereiten sich speziell auf die kleinen Patienten vor. "Wir beobachten besorgt die steile Entwicklung der Infektionszahlen insbesondere bei Kindern und sind auf steigende Zahlen minderjähriger Patienten vorbereitet."

