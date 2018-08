Eine Handprothese kann aussehen, wie eine richtige Hand, aber kann sie je wie eine echte Hand fühlen? "Kann sie", sagt Luke Osborn, Absolvent der Neurotechnologie der Johns Hopkins University in Baltimore. Er hat eine "elektronische Haut" entwickelt, dank der die Träger einer Prothese Druck und sogar Schmerz fühlen können. Die Haut besteht aus Stoff und Gummi, hat eingebettete Rezeptoren und wird um die Handprothese gelegt. Bei Druck leitet sie elektronische Impulse an die noch existierenden Nerven des Arms, und somit ans Gehirn. "Wenn die Hand, die man vor Jahren verloren hat plötzlich wieder etwas fühlt, ist das sehr faszinierend." Wie stark die elektrischen Impulse sind, hängt von dem Objekt ab, das mit der Prothese angefasst wird. Ein spitzer Gegenstand geht sozusagen tiefer in die künstliche Haut als ein stumpfer, löst Schmerzen aus und damit den Impuls, den Gegenstand loszulassen. Der Leiter des neurotechnischen Labors, Mitish Thakor, sagt, die Entwicklung könne auch Roboter in Zukunft menschlicher machen. "Bisher sind Roboter nur ein Haufen Metall, aber wenn sie einen Tastsinn haben, wissen sie auch, wie viel Druck sie anwenden müssen, zum Beispiel wenn sie mit zerbrechlichen Gegenständen umgehen. Vielleicht interagieren sie dann auch besser mit uns." Bisher konzentrierten sich die Forscher auf das Gefühl von Schmerz, doch auch angenehme Reize könnten auf dem selben Weg ausgelöst werden.