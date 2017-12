Ein Virus hält Deutschland auf Trab: Der Hantavirus. Allein in Baden-Württemberg kam es dieses Jahr zu 928 gemeldeten Fällen. Im Vorjahr waren es in ganz Deutschland nur 282. Der Virus löst zwei bis vier Wochen nach Ansteckung grippeähnliche Symptome aus. In seltenen Fällen kann er jedoch zu Nierenversagen führen. Die Infektionskrankheit ist seit 2001 in Deutschland meldepflichtig. Übertragen wird sie von Nagern, häufig der Rötel- und der Brandmaus. Um eine Ansteckung zu vermeiden sollte man die Tere und deren Ausscheidungen meiden