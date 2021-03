Sehen Sie im Video: In 20 Hausarztpraxen im Landkreis Hof werden Patient:innen gegen Corona geimpft.









Ginge es nur nach der Impfverordnung, hätte es für den 49-jährigen Alexander Winkler, an diesem Tag wohl keinen Termin für eine Impfung gegeben.

Wie hier im oberfränkischen Naila, geht der Landkreis Hof aber einen bayernweiten Sonderweg. Noch vor dem eigentlichem Impfstart im April dürfen hier - in einem Pilotprojekt - 20 Hausarztpraxen gegen Corona impfen. Die Praxis von Birgitt Lucas ist eine davon.

O-Ton Birgitt Lucas, Ärztin "Ich halte das Projekt für unabdingbar, weil wir extrem hohe Zahlen haben. Je mehr wir impfen, desto besser ist."

Wer geimpft wird, das entscheiden allein die Ärzte und nicht die Impfverordnung. Hof ist die erste Region in Bayern, die damit von der bundesweit vorgegebenen Impfreihenfolge abweicht.

O-Ton Birgitt Lucas, Ärztin "Dadurch, dass es in den Medien vorbereitet wurde, rufen die Leute an und bitten, dass wir sie für die Impfung vormerken. Wir suchen uns aber speziell Patienten aus. Aber wir schreiben prinzipiell alle auf die Liste, die möchten."

Ab dem 1. April sollen Arztpraxen in ganz Bayern ihre Patienten gegen Corona impfen können. Sie müssen sich dabei aber an die Impfverordnung halten.

Abweichungen sind nur möglich, um eine Ausbreitung des Virus aus hochbelasteten Regionen, wie etwa hier im Landkreis Hof, zu verhindern.

