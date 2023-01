Hausmittel: Heiße Zitrone gegen Erkältung

Die Tradition: Die Zitrone ist weltweit beliebt in der Selbstmedikation, als Vitamin-C-Spender, gegen Infekte oder zur Belebung. Kein Wunder: Sie ist in den meisten Haushalten vorrätig oder leicht zu beschaffen, günstig im Preis und schmeckt. Die »heiße Zitrone« steht in Deutschland auf Platz zwei der bekanntesten Hausmittel – nach dem Kopfdampfbad zum Inhalieren und vor Honig, Kamillentee und Hühnersuppe.

Das sagt die Wissenschaft: Sie wird bei Erkältung eingesetzt. Das warme Getränk mit Zitronensaft und Honig verbindet verschiedene Wirkprinzipien: heilsame Inhaltsstoffe, daneben auch Wärme, Zufuhr von Flüssigkeit und schließlich das Benetzen der Rachenschleimhaut durch langsames, schluckweises Trinken. Zitronen enthalten viele Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, außerdem ätherisches Öl, Pektin und Zitronensäure. Honig ist durch den Zucker ein Energiespender, er enthält zudem antibakterielle Substanzen, unter anderem Enzyme. Diese sind teilweise hitzeempfindlich. Auch das Vitamin C wird bei hohen Temperaturen zersetzt. Daher sollten Zitrone und Honig nicht mit kochend heißem, sondern mit warmem Wasser aufgegossen werden.

Rezept: Saft von einer halben Zitrone und 1 TL Honig in einen Becher (150 ml) geben, mit abgekochtem, etwas abgekühltem Wasser aufgießen. Umrühren. Schluckweise trinken. Kann gut ergänzt werden durch einen Streifen Zitronenschale (bio, gewaschen) oder etwas frischen Ingwer oder Ingwersaft.

